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Каштру: Нестабильный сезон для Шахтера - потеряли многих футболистов

Премьер-лига
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Наставник донецкого клуба - о кадровых потерях

Каштру: Нестабильный сезон для Шахтера - потеряли многих футболистов

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

- Да, я доволен игрой "Шахтера". У каждого игрока нашей команды, как и всегда, была определенная задача на поле, и все ее правильно выполнили. В первом тайме мы создали несколько моментов и один трансформировали в гол. Дважды попали в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем. Во втором тайме забили еще один мяч. Полностью доминировали в игре. На очень сложном газоне противостояли сложному сопернику и смогли добиться полностью заслуженной победы. Очень важна была хорошая энергия на поле, и это сегодня присутствовало вместе со всеми качествами.

- В состав вернулся Степаненко. Насколько он усилил игру?

- Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы выступать в каждом матче. К сожалению, такого нет. Еще вчера мы потеряли Тете и Матвиенко. Нет Исмаили, Хочолавы, многих игроков, которые были в течение сезона. Иногда они выпадают либо из-за травм, либо из-за COVID-19. Очень нестабильный сезон. Но когда футболисты возвращаются, это не может не радовать", - отметил Каштру.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
05.04.2021 в 09:37
Таке враження, що тільки у шохтьора гравці хворіють і травмуються. В інших клубах такого немає.
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