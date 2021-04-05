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Каштру: Нестабильный сезон для Шахтера - потеряли многих футболистов
Наставник донецкого клуба - о кадровых потерях
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.
- Да, я доволен игрой "Шахтера". У каждого игрока нашей команды, как и всегда, была определенная задача на поле, и все ее правильно выполнили. В первом тайме мы создали несколько моментов и один трансформировали в гол. Дважды попали в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем. Во втором тайме забили еще один мяч. Полностью доминировали в игре. На очень сложном газоне противостояли сложному сопернику и смогли добиться полностью заслуженной победы. Очень важна была хорошая энергия на поле, и это сегодня присутствовало вместе со всеми качествами.
- В состав вернулся Степаненко. Насколько он усилил игру?
- Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы выступать в каждом матче. К сожалению, такого нет. Еще вчера мы потеряли Тете и Матвиенко. Нет Исмаили, Хочолавы, многих игроков, которые были в течение сезона. Иногда они выпадают либо из-за травм, либо из-за COVID-19. Очень нестабильный сезон. Но когда футболисты возвращаются, это не может не радовать", - отметил Каштру.
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