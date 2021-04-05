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Буяльский: Если офсайд есть, нужно сразу фиксировать, если нет - значит, гол
Защитник "Динамо" - о незасчитанном голе "Александрии"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился эмоциями от победы над "Александрией" (2:1) в 20-м туре матча УПЛ.
"Незасчитанный гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Затем мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал до мяча, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться. Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим смотрим. Пять минут потратили на какой офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет - значит, это гол.
Голевая передача на Родригеса? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел идти под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы (улыбается)". - сказал Буяльский.
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