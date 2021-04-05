  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский: Если офсайд есть, нужно сразу фиксировать, если нет - значит, гол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский: Если офсайд есть, нужно сразу фиксировать, если нет - значит, гол

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник "Динамо" - о незасчитанном голе "Александрии"

Буяльский: Если офсайд есть, нужно сразу фиксировать, если нет - значит, гол

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился эмоциями от победы над "Александрией" (2:1) в 20-м туре матча УПЛ.

"Незасчитанный гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Затем мяч пошел назад, и Караваев пробил. Но я даже движения не делал до мяча, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться. Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим смотрим. Пять минут потратили на какой офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет - значит, это гол.

Читайте такжеОтмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива

Голевая передача на Родригеса? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел идти под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы (улыбается)". - сказал Буяльский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 10:03
Якщо грати, то треба бути не ГЛЯДАЧЕМ! Не надавати формального приводу фіксувати офсайд! Півкроку вперед і нема навіть натяку! Так що скасування голу на 90% твоя провина.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.04.2021 в 09:48
Выбегать надо было быстрее, а не тупить стоять
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...