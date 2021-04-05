"Руку не выставлял". Игрок Александрии - о назначенном пенальти в матче с Динамо

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко в эфире телеканалов "Футбол" прокомментировал пенальти, назначенный за его игру рукой в матче 20-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).

"То, что я могу сказать, я руку не убирал ни в сторону, не выставлял. Мне по инерции попало в тело и в руку. Как дальше это трактуется — пусть решают судьи и другие", - сказал Мирошниченко.