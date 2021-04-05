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"Руку не выставлял". Игрок Александрии - о назначенном пенальти в матче с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Мирошниченко - о матче с киевским клубом

"Руку не выставлял". Игрок Александрии - о назначенном пенальти в матче с Динамо

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко в эфире телеканалов "Футбол" прокомментировал пенальти, назначенный за его игру рукой в матче 20-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).

"То, что я могу сказать, я руку не убирал ни в сторону, не выставлял. Мне по инерции попало в тело и в руку. Как дальше это трактуется — пусть решают судьи и другие", - сказал Мирошниченко.

Напомним, что пенальти на 35-й минуте матча реализовал Николай Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Денис Мирошниченко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 10:20
Авжеж... Хтось знов "комп'ютерний рух руки" намалював Невже так важко визнати свою провину? А що цей рух був скоріше за інерцією чи підсвідомо...
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