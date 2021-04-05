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"Руку не выставлял". Игрок Александрии - о назначенном пенальти в матче с Динамо
Денис Мирошниченко - о матче с киевским клубом
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко в эфире телеканалов "Футбол" прокомментировал пенальти, назначенный за его игру рукой в матче 20-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).
"То, что я могу сказать, я руку не убирал ни в сторону, не выставлял. Мне по инерции попало в тело и в руку. Как дальше это трактуется — пусть решают судьи и другие", - сказал Мирошниченко.
Напомним, что пенальти на 35-й минуте матча реализовал Николай Шапаренко.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 10:20
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