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Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ

Премьер-лига
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Он реализовал пенальти в ворота "Александрии"

Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

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В матче 20-го тура чемпионаты Украины киевское "Динамо" обыграло на выезде "Александрию" со счетом 2:1

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко сравнял счет на 35-й минуте, реализовав пенальти.

Это первый удар с 11-метровой отметки, который пробивал полузащитник в матче УПЛ (в 71-й проведенной игре) - и сразу результативный.

В целом же этот гол стал для Шапаренко 10-м в составе "Динамо" в высшем отечественном дивизионе и первым в ворота "Александрии". По два раза Николай огорчал голкиперов "Львова", "Мариуполь" и "Зари" (причем луганчан - в одном матче), по одному - "Ингульца", "Шахтера" и "Карпат".

По результативности, то гол в ворота "Александрии" стал для динамовца третьим в нынешнем сезоне. Больше, пять, он забил лишь в сезоне-2018/2019.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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