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Шапаренко забил 10-й гол в УПЛ
Он реализовал пенальти в ворота "Александрии"
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 20-го тура чемпионаты Украины киевское "Динамо" обыграло на выезде "Александрию" со счетом 2:1
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко сравнял счет на 35-й минуте, реализовав пенальти.
Это первый удар с 11-метровой отметки, который пробивал полузащитник в матче УПЛ (в 71-й проведенной игре) - и сразу результативный.
В целом же этот гол стал для Шапаренко 10-м в составе "Динамо" в высшем отечественном дивизионе и первым в ворота "Александрии". По два раза Николай огорчал голкиперов "Львова", "Мариуполь" и "Зари" (причем луганчан - в одном матче), по одному - "Ингульца", "Шахтера" и "Карпат".
По результативности, то гол в ворота "Александрии" стал для динамовца третьим в нынешнем сезоне. Больше, пять, он забил лишь в сезоне-2018/2019.
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