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Тренер Миная: Я не разбираюсь в санкциях, что там грозит

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай Цымбал прокомментировал попадание президента закарпатского клуба под санкции СНБО

Тренер Миная: Я не разбираюсь в санкциях, что там грозит

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал попадание президента закарпатского клуба Валерия Пересоляка под санкции СНБО в отношении топ-10 украинских контрабандистов.

"Что касается санкций – это не в моей компетенции. Я не разбираюсь в этом, что там грозит.

Наша задача – выходить, тренироваться и выполнять поставленные перед нами цели. Что касается каких-то политических моментов – не в моей компетенции это комментировать", – сказал Цымбал.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк Николай Цымбал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
05.04.2021 в 12:27
Жаль тебя, Коля(
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