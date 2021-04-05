Тренер Миная: Я не разбираюсь в санкциях, что там грозит

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал попадание президента закарпатского клуба Валерия Пересоляка под санкции СНБО в отношении топ-10 украинских контрабандистов.

"Что касается санкций – это не в моей компетенции. Я не разбираюсь в этом, что там грозит.

Наша задача – выходить, тренироваться и выполнять поставленные перед нами цели. Что касается каких-то политических моментов – не в моей компетенции это комментировать", – сказал Цымбал.