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Тренер Миная: Я не разбираюсь в санкциях, что там грозит
Николай Цымбал прокомментировал попадание президента закарпатского клуба под санкции СНБО
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал попадание президента закарпатского клуба Валерия Пересоляка под санкции СНБО в отношении топ-10 украинских контрабандистов.
"Что касается санкций – это не в моей компетенции. Я не разбираюсь в этом, что там грозит.
Наша задача – выходить, тренироваться и выполнять поставленные перед нами цели. Что касается каких-то политических моментов – не в моей компетенции это комментировать", – сказал Цымбал.
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Источник:ТК Футбол
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Пришта Литин (Київ)
05.04.2021 в 12:27
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