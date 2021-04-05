Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Мариуполя стал лучшим игроком по итогам 20-го тура УПЛ
Он отличился хет-триком
Фото: УПЛ
Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко стал лучшим футболистом 20-го тура Премьер-лиги.
В матче с "Ингульцом" (4:3) 20-летний футболист оформил хет-трик.
По итогам голосования, хавбек опередил Артема Громова с луганской "Зари", а также нападающего "Шахтера" Мораеса.
В текущем сезоне во всех турнирах за "Мариуполь" Бондаренко сыграл 18 матчей, в которых забил 7 голов.
Напомним, что после 20-ти туров "азовцы" набрав 21 балл, занимают 9-е место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- "Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду
- Шаран: Удаление в матче против Динамо? Я не сдержался
- Белый флаг Агробизнеса и враждебный дом имени Шухевича - анонс 20-го тура Первой лиги
- Семь очков между первым и вторым местом, Заря и Десна за спиной. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...