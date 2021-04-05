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Полузащитник Мариуполя стал лучшим игроком по итогам 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он отличился хет-триком

Полузащитник Мариуполя стал лучшим игроком по итогам 20-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко стал лучшим футболистом 20-го тура Премьер-лиги.

В матче с "Ингульцом" (4:3) 20-летний футболист оформил хет-трик.

По итогам голосования, хавбек опередил Артема Громова с луганской "Зари", а также нападающего "Шахтера" Мораеса.

В текущем сезоне во всех турнирах за "Мариуполь" Бондаренко сыграл 18 матчей, в которых забил 7 голов.

Напомним, что после 20-ти туров "азовцы" набрав 21 балл, занимают 9-е место.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Бондаренко
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Источник:
УПЛ

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