УПЛ определила лучшего тренера 20-го тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 20-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Подопечные румынского тренера нанесли выездное поражение "Александрии" (2:1), сохранив 7-очковый отрыв от ближайшего преследователя.

Это пятая подряд победа "Динамо" в чемпионате (общий счет - 14: 2). В 9 последних матчах против "Александрии" киевляне получили восемь побед при одной ничьей. А в сложной игровой ситуации при отмене гола и обстрелянном каркасе ворот Луческу сумел переломить ход игры. Девятый раз в текущем чемпионате игрок, которого он выпускает на замену (на этот раз это Жерсон) отмечается голом. Это - лучший тренерский показатель по "джокеру" в сезоне с существенным отрывом.

Мирча Луческу получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что ранее Луческу был признан лучшим тренером марта. В турнирной таблице Премьер-лиги "Динамо" лидирует, в активе клуба 49 зачетных пунктов.