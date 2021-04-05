Два игрока Ворсклы не сыграют до конца месяца из-за травмы

В матче 20-го тура чемпионата УПЛ с "Шахтером" получили травмы сразу два игрока "Ворсклы" - Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Ранее на пресс-конференции главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил о том, что у Пердуты сломано ребро, а у Тилля - сотрясение мозга.

По информации источника, были подозрения на перелом носа у легионера из Люксембурга, но они не подтвердились. Оба выбыли из строя до конца апреля.

Также в лазарете "Ворсклы" уже продолжительное время находится Георгий Цитаишвили, а Бредли Де Ноойер после повреждения еще занимается по индивидуальной программе, то у полтавчан могут возникнуть кадровые проблемы в следующем календарном матче со "Львовом". К тому же, из-за дисквалификации им также не сможет помочь Давид Пуцлин.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Ворскла" находится на 5-м месте, в активе клуба 31 балл.