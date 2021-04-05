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СМИ: Защитник Динамо продолжает реабилитацию в Сербии – он пропустит остаток сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

Никита Бурда перенес повторную операцию на ахилловом сухожилии

СМИ: Защитник Динамо продолжает реабилитацию в Сербии – он пропустит остаток сезона

Фото: sport.segodnya.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда не сыграет в текущем сезоне из-за травмы ахилла.Об этом сообщает ТаТоТаке

26-летний игрок продолжает восстановление в Сербии после повторной операции, которую он перенес в начале года.

Бурда проходит восстановление у реабилитолога Андреа Милутиновича, который в прошлом помогал Андрею Ярмоленко, Валерию Федорчуку и другим украинским футболистам.

Лечение проходит в два месячных этапа, между которыми будет недельная пауза. Сейчас Бурда находится в Киеве, его задача - вернуться к летней предсезонной подготовке.

Напомним, что Бурда травмировал ахиллово сухожилие в контрольном матче с "Колосом" перед стартом нынешнего сезона. Первую операцию на ахилле он перенес в сентябре.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
05.04.2021 в 14:10
та это всё .. карьера закончилась
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