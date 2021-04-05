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СМИ: Защитник Динамо продолжает реабилитацию в Сербии – он пропустит остаток сезона
Никита Бурда перенес повторную операцию на ахилловом сухожилии
Фото: sport.segodnya.ua
Защитник "Динамо" Никита Бурда не сыграет в текущем сезоне из-за травмы ахилла.Об этом сообщает ТаТоТаке
26-летний игрок продолжает восстановление в Сербии после повторной операции, которую он перенес в начале года.
Бурда проходит восстановление у реабилитолога Андреа Милутиновича, который в прошлом помогал Андрею Ярмоленко, Валерию Федорчуку и другим украинским футболистам.
Лечение проходит в два месячных этапа, между которыми будет недельная пауза. Сейчас Бурда находится в Киеве, его задача - вернуться к летней предсезонной подготовке.
Напомним, что Бурда травмировал ахиллово сухожилие в контрольном матче с "Колосом" перед стартом нынешнего сезона. Первую операцию на ахилле он перенес в сентябре.
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