СМИ: Защитник Динамо продолжает реабилитацию в Сербии – он пропустит остаток сезона

Защитник "Динамо" Никита Бурда не сыграет в текущем сезоне из-за травмы ахилла.Об этом сообщает ТаТоТаке

26-летний игрок продолжает восстановление в Сербии после повторной операции, которую он перенес в начале года.

Бурда проходит восстановление у реабилитолога Андреа Милутиновича, который в прошлом помогал Андрею Ярмоленко, Валерию Федорчуку и другим украинским футболистам.

Лечение проходит в два месячных этапа, между которыми будет недельная пауза. Сейчас Бурда находится в Киеве, его задача - вернуться к летней предсезонной подготовке.

Напомним, что Бурда травмировал ахиллово сухожилие в контрольном матче с "Колосом" перед стартом нынешнего сезона. Первую операцию на ахилле он перенес в сентябре.