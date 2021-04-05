  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довбик: Надеюсь, что в следующий раз обязательно забью за сборную Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик: Надеюсь, что в следующий раз обязательно забью за сборную Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард СК "Днепра-1"- о дебюте в составе национальной команды

Довбик: Надеюсь, что в следующий раз обязательно забью за сборную Украины

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о дебюте в составе национальной сборной Украины и удачной игре на клубном уровне.

"Я с третьей попытки таки сумел дебютировать в составе национальной сборной Украины. Это прекрасно, когда мечта сбывается. Конечно, очень хотелось отметить это историческое для меня событие забитым голом. Тем более, что в матче со сборной Казахстана мяч упорно не хотел залетать в ворота соперника.

Выйдя на замену, был шанс отличиться, но оказавшись в выгодной позиции, пробил во вратаря и до гола дело не дошло. Также, на мой взгляд, в одном из игровых эпизодов защитник гостей в борьбе со мной в своей штрафной площадке нарушил правила и заслуживал наказания.

Читайте такжеДовбик - первый игрок Днепра-1, который сыграл за сборную Украины

Понятно, что я был расстроен ничейным итогом, но очень надеюсь, что когда мне представится возможность еще раз сыграть за сборную, то обязательно забью. Хотя отлично осознаю, чтобы снова оказаться в поле зрения главного тренера Андрея Шевченко нужно радовать результативностью в календарных матчах за "Днепр-1", - рассказал Довбик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...