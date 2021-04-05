Довбик: Надеюсь, что в следующий раз обязательно забью за сборную Украины

Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о дебюте в составе национальной сборной Украины и удачной игре на клубном уровне.

"Я с третьей попытки таки сумел дебютировать в составе национальной сборной Украины. Это прекрасно, когда мечта сбывается. Конечно, очень хотелось отметить это историческое для меня событие забитым голом. Тем более, что в матче со сборной Казахстана мяч упорно не хотел залетать в ворота соперника.

Выйдя на замену, был шанс отличиться, но оказавшись в выгодной позиции, пробил во вратаря и до гола дело не дошло. Также, на мой взгляд, в одном из игровых эпизодов защитник гостей в борьбе со мной в своей штрафной площадке нарушил правила и заслуживал наказания.