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Довбик: Надеюсь, что в следующий раз обязательно забью за сборную Украины
Форвард СК "Днепра-1"- о дебюте в составе национальной команды
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о дебюте в составе национальной сборной Украины и удачной игре на клубном уровне.
"Я с третьей попытки таки сумел дебютировать в составе национальной сборной Украины. Это прекрасно, когда мечта сбывается. Конечно, очень хотелось отметить это историческое для меня событие забитым голом. Тем более, что в матче со сборной Казахстана мяч упорно не хотел залетать в ворота соперника.
Выйдя на замену, был шанс отличиться, но оказавшись в выгодной позиции, пробил во вратаря и до гола дело не дошло. Также, на мой взгляд, в одном из игровых эпизодов защитник гостей в борьбе со мной в своей штрафной площадке нарушил правила и заслуживал наказания.
Понятно, что я был расстроен ничейным итогом, но очень надеюсь, что когда мне представится возможность еще раз сыграть за сборную, то обязательно забью. Хотя отлично осознаю, чтобы снова оказаться в поле зрения главного тренера Андрея Шевченко нужно радовать результативностью в календарных матчах за "Днепр-1", - рассказал Довбик.
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