Остап Маркевич: Есть надежда, что Сикан вернется на поле еще в этом чемпионате

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал победу совей команды в матче 20-го тура УПЛ над "Ингульцом" (4:3).

— По горячим следам трудно давать конструктивный анализ, так как было очень много событий. Игра получилась насыщена моментами. Нам нужно было реализовывать то преимущество, которое у нас было. "Ингулец" — хорошая боевая команда. Но я считаю, что у нас было преимущество. Реализуй мы моменты в первом тайме, нам было бы легче. Имея преимущество в два мяча, нам не следовало пропускать те необязательные мячи. Но против нас играла хорошая команда, которая также стремилась к победе. И мы знали, что для "Ингульца" сегодняшний матч имел большое значение.

Я рад, что при счете 2:2 ребята продолжили играть в свой футбол, и мы добились заслуженной победы. Мы оказались в очень непростой ситуации и эта победа для нас очень важна.

— Сегодня День рождения Вашего клуба. К тому же Вы прервали длительную безвыигрышную серию. Возможно, Вам стоит задержаться в фартовом для "Мариуполя" Харькове?

— Я очень надеюсь на это. Поле на стадионе имени В.С.Бойко со временем должно стать таким же как и в Харькове. Но ему нужно время. Иначе мы его просто испортим. Плюс погодные условия в этом году не способствуют росту травы. Посмотрим, как будет. Нашему полю еще нужно время. На таком газоне, какой был сегодня в Харькове, играть одно удовольствие.

— Сикан в этом сезоне на поле больше не появится, или Вы все-таки на него рассчитываете?

— Зная характер Дани, думаю, до конца сезона он не высидит. Есть надежда, что он появится на поле в этом чемпионате. Он – настоящий боец и воин! Он рвется на поле и хочет играть. Уже нашел специальную маску. Надеемся, что он сыграет.