Он пришел и привел за собой весну. Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ

Тур понравился. В нем было достаточно футбола, для того чтобы увлечься этой игрой. И, думается, стартовавший апрель и радующая глаз зелень газонов сыграли в этом далеко не последнюю роль. Но, на секундочку, почти половина второго круга прошла в малопригодных для футбола условиях. В интересах сборной и ведущих клубов, которые как-то неважнецки распорядились этим благом.

Но вот мы отпели свои усопшие надежды в еврокубках, а некоторые из нас уже похоронили и шансы сборной на участие в Кубке мира, и вернулись в родные пенаты. Не знаю, как вы, а я почувствовал эту капельку бальзама на ноющие раны. 20-й для УПЛ, седьмой в этом году, и первый по-настоящему весенний тур вызвал в памяти слова из песни Виктора Цоя "Апрель".

А он придет и приведет за собой весну.

И развеет серых туч войска…

Александрия – Динамо 1:2

Ворскла – Шахтер 0:2

Рух – Заря 0:2

Десна – Олимпик 2:0

Минай – Колос 0:0

Днепр – Львов 5:1

Мариуполь – Ингулец 4:3

Зрелищность. На мой вкус (а точнее, по моим наблюдениям и подсчетам) ярче всех смотрелся матч в Полтаве. Правда, прежде всего, за счет первого тайма, вобравшего в себя до 70% этой яркости. Совсем чуть-чуть уступил поединок в Александрии, где ключевые и наиболее зрелищные эпизоды были распределены равномернее, и оттого многие предпочли бы его.

Фото - ФК "Динамо" Київ

Лишь после этих игр вспомню о результативных действах в Харькове (где на этот раз хозяином был "Мариуполь") и Днепре. И, по общему количеству опасных моментов у ворот, на одну доску с ними поставлю львовский матч. Он проиграл им лишь в степени их остроты и в реализации.

Приемлемо смотрелась игра в Чернигове, а первый тайм – так даже вполне добротно. И даже наименее смотрибельный поединок в Ужгороде (где по-прежнему хозяйничает "Минай") не был окончательно потерянным для зрителя: видал я в этом сезоне немало матчей и похлеще.

Интрига. Думаю, первый же гол "Днепра" еще на 19-й минуте вынес приговор "Львову", а удаление Эрнеста "в раздевалку" лишь подчеркнуло его неизбежность. Ниспровергатели чемпиона выглядели жалкой пародией на самих себя в прошлом туре.

"Заре", чтобы решить вопросы, понадобился час времени. На его исходе Громов, оформив эффектный дубль, фактически покончил с шансами "Руха" на очки. Двумя минутами позже в Полтаве этот трюк повторил Мораес: после второго мяча "Шахтера" "Ворскле" ловить было нечего. "Десна" справилась с "Олимпиком" еще семь минут спустя, когда счет удвоил Безбородько.

Фото - ФК "Десна" Чернігів

Вероятно, нужно засчитать "Минаю" как голевой шанс удар Угочукву – он мог обернуться поражением для "Колоса" на 82-й минуте. Родригес принес победу "Динамо" в Александрии на 90-й. И, если мы зачтем момент Коваленко в компенсированное время, когда Кудрик не позволил "Ингульцу" сравнять счет в игре с "Мариуполем", то выйдет, что дольше всего интрига прожила здесь.

Логика. Самой закономерной, с точки зрения соотношения голевых возможностей, стала ничья "Миная" с "Колосом", которые отдали друг другу в вотчину по одному из таймов. Единственное, эта ничья вполне могла бы стать результативной.

С оглядкой на два достойных момента "Александрии" против вчетверо большего их числа у "Динамо", считаю, что здесь логичнее смотрелась бы "сухая" победа киевлян. А вот "Ворскла", напротив, на свой гол с "Шахтером" "наиграла". Преимущество "Десны" над "Олимпиком" точнее отразил бы минимальный победный счет.

"Днепр", реализовавший пять своих шансов из семи, по чисто арифметической логике, мог довольствоваться более скромными 2:0 со "Львовом". "Мариуполь" был визуально ближе к победе, чем "Ингулец", но по моментам опередил его недостаточно убедительно. Впрочем, ни в одном из этих матчей результат сомнениям не подвергается.

А вот "Рух", исходя из тех же критериев, никак не заслуживал поражения от "Зари", а уж тем более в два мяча. Но Громов отменно распорядился своими шансами, тогда как львовяне их растранжирили.

Судейство. Рубрикой, как обычно, заведует мой приятель-арбитр Юстас. Никто не обязан с ним соглашаться, но он высказывает свое личное мнение практикующего рефери по каждому из наиболее спорных важных эпизодов тура.

- "Олимпик". 69-я минута, второй гол черниговцев, забитый после возможного фола Безбородько. Согласен с судьей, фола не было. Погладил по щечке, а тот изобразил смертные муки. Парадокс: если бы свистнул, никто бы не пискнул.

- "Заря". 3-я минута, не назначенный пенальти в ворота львовян, после фола Зеца на Кабаеве. По динамике кажется, что игра в мяч. Но он сыграл в ногу: с четвертого повтора виден пенальти. То есть, "Заря" могла повести в счете на пять минут раньше.

"Александрия" - "Динамо". 35-я минута, пенальти в ворота александрийцев. Пересмотрел много раз. Рука в естественном положении. Вытащил из-за спины - да. А шо, это запрещено, как нам талдычат два комментатора? Как бы вы не возмущались, господин борзописец, но классические 50 на 50.Тем более без кино он его сразу не поставил.

(Поясню про "борзописца". По-дилетантски пытался спорить с консультантом, оперируя тем, что рука Мирошниченко сама нашла мяч. Мои постоянные читатели помнят эту фишку автора. Увы, согласно современным рекомендациям арбитрам, не это является первостепенным при определении игры рукой).

64-я минута, отмененный из-за офсайда у Буяльского гол Караваева. Если он был вне игры, то тут спорить не с чем. Но линия, которую показали, ужасного качества. Я ничего по ней не увидел. Как-то так.

Везение. Конкретно подфартило "Минаю": уже на 11-й минуте он мог проигрывать, но удар Лысенко пришелся в стойку ворот. Отнесем на счет везения и "зажеванный" Борячуком очевидно голевой момент у ворот "Зари" в начале второго тайма – так "Рух" мог сравнять счет.

Еще на 8-й минуте Панькив перевел мяч в перекладину после удара Караваева. Так открыть счет в Александрии могло очень даже "Динамо". "Шахтер" неоднократно мог сделать это раньше в игре с "Ворсклой", однако удары Соломона и Патрика отражала штанга.

Больше всего Фортуна порезвилась в Днепре. На 58-й минуте хозяева поля повели здесь 2:0, и до этого, помимо забитых мячей, не имели ни единого стоящего момента. При этом первого гола не было бы без фактического удара по своим воротам от Махмутовича, который подправил Чуже. А второго - без подвернувшегося под удар Игнатенко Романчука. Так может, "Днепр" - везунчик тура? Ну а перекладина от Хобленко, при 4:1, то вже таке.

Личности. Для меня, без вариантов, самая яркая фигура тура – мариуполец Бондаренко, кроме своего хет-трика еще и заработавший второй пенальти. Следующим назвал бы Патрика из "Шахтера", третьим – Пихаленка из "Днепра".

Далее следует целая группа товарищей, запомнившихся примерно одинаково: Мораес ("Шахтер"), Громов и Кабаев ("Заря"), Дубинчак и Чуже ("Днепр"), Балан и Коваленко ("Ингулец"). Получается целая топ-десятка личностей тура. Еще раз поясняю: мой критерий – количество участий игрока в самых зрелищных эпизодах матча.

Впрочем, по зрелому размышлению, сюда же мог бы добавить также и Буяльского ("Динамо") с Тотовицким ("Десна"). А ведь "за кадром" остаются еще и Караваев, Соломон, Нуриев… Обилие этих фамилий лишний раз подтверждает футбольную содержательность прошедшего тура.

Уверенно называю самым ярким кипером тура александрийца Панькива с его шестью запомнившимися сэйвами. В тройку включил бы Василя ("Заря") и Трубина ("Шахтер").

Симпатии. "Динамо", "Шахтер" и "Днепр" - в таком порядке – явили нам больше всего игры в футбол в минувшем туре, на мой взгляд, как всегда подкрепленный подсчетами.

Откровенно слабым звеном показал себя лишь "Львов". И дело тут даже не в пяти пропущенных голах, а в единственном голевом шансе за матч, которым стал пенальти. Из прочих безотраднее смотрелся "Олимпик".

Таблица. Отметим потери очков "Ворсклой" и "Колосом" в борьбе за Европу. Но если первой противостоял борец за чемпионство, то второму – главный на сегодня кандидат на вылет (к глубокому сожалению, скорее по нефутбольным причинам).

"Днепр" уже в пяти очках от этой заветной шестерки. Восхождение продолжается, но хватит ли кислорода?

Очко, выцарапанное "Минаем", позволяет ему пока удерживаться, зависнув над пропастью, зацепившись за скальный карниз.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 20 15 4 1 43-14 +29 49 2 Шахтер 20 12 6 2 44-15 +29 42 3 Заря 19 10 5 4 33-14 +19 35 4 Десна 20 9 6 5 29-20 +9 33 5 Ворскла 20 8 7 5 27-17 +10 31 6 Колос 20 7 9 4 26-19 +7 30 7 ФК Александрия 20 7 5 8 27-24 +3 26 8 СК Днепр-1 20 7 4 9 30-31 -1 25 9 ФК Мариуполь 20 5 6 9 21-31 -10 21 10 Ингулец 20 3 10 7 20-31 -11 19 11 Олимпик 19 5 2 12 22-35 -13 17 12 ФК Львов 18 4 3 11 15-44 -29 15 13 ФК Минай 19 3 6 10 12-33 -21 15 14 Рух 19 2 7 10 15-36 -21 13

Анонсы. Формально центральным матчем 21-го тура должен считаться поединок "Десны" с "Александрией". И он действительно может стать для нас интересным. А может и не стать – если команды предпочтут легкую версию антифутбола, что в УПЛ не редкость.

С гораздо большим интересом ожидается встреча "Динамо" и "Днепра". Две прогрессирующие с новыми тренерами команды, одна из которых лидирует, а другая на всех парах несется вверх. Причем обе демонстрируют зрелищный футбол. Только бы не разочаровали…

"Мариуполь" - "Шахтер". Без комментариев.

Это все были субботние игры. В воскресных же парах либо видятся явные фавориты, либо невелик интерес к вывеске.

Казалось бы, должен привлечь внимание "лобовой" поединок "Руха" с "Минаем". В случае победы львовян здесь они обходят конкурента, опуская его на последнее место, грозящее возвращением в первую лигу. Но жизнь показывает, что встречи выходцев оттуда и на уровне УПЛ смотрятся с явственным местечковым привкусом: максимум борьбы и минимум моментов. Хотелось бы ошибиться хотя бы в этот раз.

А если в целом, то лично для меня тур подсластил горечь пилюль, выписанных нам докторами из ФИФА и УЕФА после клубных фиаско и неудач сборной. Но, видите ли, если мы не лига ради лиги, и претендуем на нечто большее, чем украинский футбол превыше всего, то тут мне неизбежно приходит на память и окончание припева той самой песни из репертуара группы "Кино".

… А когда мы все посмотрим в глаза его,

На нас из глаз его посмотрит тоска.