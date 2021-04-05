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Федык: Рух создал больше моментов, чем Заря, но подвела реализация

Премьер-лига
(1 голосов)

Над этим тренер и собирается работать

Федык: Рух создал больше моментов, чем Заря, но подвела реализация

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура УПЛ с "Зарей" (0:2).

"У нас были моменты, где мы могли забивать. Считаю, мы создали больше моментов, чем наш соперник. Но реализация нас сегодня подвела.

Будем над этим работать. Впереди важные матчи", - сказал Федык.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Фк Гарт (Львів)
05.04.2021 в 19:41
Працювати потрібно було в міжсезоння, аби не прийшлось в 1 лізі
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