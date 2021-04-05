Федык: Рух создал больше моментов, чем Заря, но подвела реализация

Главный тренер " Руха " Иван Федык прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура УПЛ с "Зарей" (0:2).

"У нас были моменты, где мы могли забивать. Считаю, мы создали больше моментов, чем наш соперник. Но реализация нас сегодня подвела.

Будем над этим работать. Впереди важные матчи", - сказал Федык.