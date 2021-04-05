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Федык: Рух создал больше моментов, чем Заря, но подвела реализация
Над этим тренер и собирается работать
Главный тренер "
"У нас были моменты, где мы могли забивать. Считаю, мы создали больше моментов, чем наш соперник. Но реализация нас сегодня подвела.
Будем над этим работать. Впереди важные матчи", - сказал Федык.
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Источник:ФК Рух
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Фк Гарт (Львів)
05.04.2021 в 19:41
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