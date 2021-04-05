Юрий Калитвинцев: Знаем, кто ошибся, но мы не ищем крайних

Наставник "Олимпика" Юрий Калитвинцев ответил на вопросы журналистов после поражения от "Десны" (0:2).

- Что сегодня вас больше всего разочаровывает: результат или игра команды?

- Больше всего меня расстраивает, что те усилия, которые ребята приложили, те силы, который они потратили ни к чему не привели. Они делали все то, о чем мы договаривались. Да, что-то не получалось, но тот объем работы, который они выполнили и желание набрать очки вызывают уважение. Жалко их работу…

- Почему их желание и объем работы не вылились в результат?

- Были моменты, где мы не забили, но, самое главное, моменты, в которых мы пропустили голы. Пресловутый стандарт… Знаем, кто ошибся, но мы не ищем крайних. Мы вместе забиваем, вместе пропускаем. Так же вместе выигрываем и проигрываем. Хотя пока, конечно, не выигрываем.

Не получилось забить. Кроме того, мы недостаточно строго сыграли в обороне. Но это понятно, ведь, проигрывая 0:1, ребята искали счастья у чужих ворот и тут уже стоит отдать должное сопернику. Они провели прекрасную быструю встречную атаку, здорово использовали пространство. Поэтому суть не во втором мяче, а в качестве игры и в индивидуальном мастерстве.

- Сегодня в стартовом составе мы не увидели Нкенга, Альваренгу… В чем причина таких изменений?

- Мы постоянно в поиске, ищем оптимальные варианты. Все ребята у нас всегда готовы выйти на поле. Мы принимаем решение по составу, исходя из тренировочного процесса. Не истеричные решения, а продуманные! Сегодня мы выбрали такой состав.

- С чем связана замена Зотько в перерыве матча?

- У него проблемы со спиной. Он хотел продолжить игру, но буквально при выходе из раздевалки остановился, не мог даже пошевелиться. Он мужчина, умеет терпеть боль и уже показывал это ни раз, но здесь, действительно, что-то переклинило в спине, поэтому мы оперативно провели замену.

- Команда никак не может забить. С чем это связано?

- Значит, что-то не дорабатываем. Прежде всего мы, тренеры. Нравится, что они развернули игру. Они ищут пространство, действуют агрессивно, создают агрессию у чужих ворот. Не можем забить… Да, бывает и такое.

- У вас сын играет в команде соперника. Вы говорили, что до субботы у вас "сына нет", теперь уже появился?

- Конечно! Я жду его звонка. Он после каждой игры меня набирал и говорил, как он играет. Я делал вид обычно, что не видел игру. Но сегодня я смотрел не за ним, я действительно не видел его игру. Если он мне позвонит, я узнаю, что он скажет про свою игру, но с данного момента у меня опять есть сын.

- Вы говорили, что пауза очень важна для вас, когда уходили на перерыв на игры сборных. Насколько продуктивно это время прошло для вашей команды?

- Никогда не будешь доволен и считать, что все удалось реализовать на 100%, но, тем не менее, мы действительно плодотворно поработали. Если абстрагироваться от результата, команда выглядит значительно лучше во многих компонентах. Эта пауза нужна была. Хорошо, что она была.