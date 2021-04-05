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Рябоконь: Во втором тайме проявили уважение к Олимпику, больше оборонялись

Премьер-лига
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Коуч Десны подвел итог матча с Олимпиком

Рябоконь: Во втором тайме проявили уважение к Олимпику, больше оборонялись

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды над "Олимпиком" (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

"Победы всегда важны, в том числе сегодняшняя. Победа нелегкая, было сложно в психологическом плане.

По игре тоже, у соперника были шансы. Они могли открыть счет, мы также не использовали свои моменты. Где-то сыграло свою роль, что мы забили гол в раздевалку. Во втором тайме проявили уважение к сопернику, больше защищались, пользовались пространством и нашими скоростными игроками. Было несколько опасных контратак, одна из которых завершилась голом. После чего игра была сделана. И первый, и второй гол были важны. Второй мяч снял напряжение. Первый также был важен, ведь мы два тура не забивали.

Мы наигрывали угловые, это сработало. Первый мяч после углового: выиграли борьбу и заперли на ближней штанге.

Игра Безбородко? Он забил, я доволен, кроме того, он вел борьбу насколько хватало сил. Он немного другого плана футболист, чем Будковский. Но если забил - свое дело сделал. Сухоцкий тоже составляет конкуренцию на своей позиции, по его игре нет вопросов. Он набрал кондиции, выглядел как опытный игрок", - сказал Рябоконь.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ФК Десна

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