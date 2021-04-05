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Перелом ребра у Пердуты не подтвердился

Премьер-лига
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Обошлось

Перелом ребра у Пердуты не подтвердился

Новина українською

Стали известны подробности травмы защитника "Ворсклы" Игоря Пердуты, которую он получил в матче 20-го тура против "Шахтера" (0:2).

Как сообщает "Футбольный формат", у защитника не был диагностирован перелом ребра, что предполагалось изначально.

Игроку сделали рентген, который не подтвердил перелом.

Также, ранее сообщалось, что одноклубник Пердуты Оливье Тилль не сломал нос, но получил сотрясение мозга.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута Оливье Тилль
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Источник:
Espreso.TV

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