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Перелом ребра у Пердуты не подтвердился
Обошлось
Стали известны подробности травмы защитника "
Как сообщает "Футбольный формат", у защитника не был диагностирован перелом ребра, что предполагалось изначально.
Игроку сделали рентген, который не подтвердил перелом.
Также, ранее сообщалось, что одноклубник Пердуты Оливье Тилль не сломал нос,
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Источник:Espreso.TV
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