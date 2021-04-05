Перелом ребра у Пердуты не подтвердился

Стали известны подробности травмы защитника " Ворсклы " Игоря Пердуты, которую он получил в матче 20-го тура против "Шахтера" (0:2).

Как сообщает "Футбольный формат", у защитника не был диагностирован перелом ребра, что предполагалось изначально.

Игроку сделали рентген, который не подтвердил перелом.