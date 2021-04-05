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СМИ: Фиорентина активно интересуется Аллахьяром
Представители клубов уже контактировали между собой
"Фиорентина" проявляет интерес к форварду "
По информации источника, "фиалки" активно следят за иранским форвардом луганчан.
Не исключено, что флорентийский клуб планирует оформить сделку уже в летнее трансферное окно, так как представители "Фиорентины" уже контактировали с луганским клубом.
Напомним, "Заря" арендовала Сайядманеша у "Фенербахче" прошлой осенью. Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. Ранее сообщалось, что луганчане планируют активировать опцию по выкупу контракта Сайядманеша у турецкого клуба.
В текущем сезоне 19-летний Аллахьяр сыграл за "Зарю" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.
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