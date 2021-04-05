СМИ: Фиорентина активно интересуется Аллахьяром

"Фиорентина" проявляет интерес к форварду " Зари " Аллахьяру Сайядманешу, сообщает Sport Arena.

По информации источника, "фиалки" активно следят за иранским форвардом луганчан.

Не исключено, что флорентийский клуб планирует оформить сделку уже в летнее трансферное окно, так как представители "Фиорентины" уже контактировали с луганским клубом.

Напомним, "Заря" арендовала Сайядманеша у "Фенербахче" прошлой осенью. Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. Ранее сообщалось, что луганчане планируют активировать опцию по выкупу контракта Сайядманеша у турецкого клуба.

В текущем сезоне 19-летний Аллахьяр сыграл за "Зарю" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи.