Кополовец: Надеялся, что ситуация с моим прощальным матчем будет совсем другой

Играющий спортивный директор ФК "Mинай " Mихаил Кополовец прокомментировал ситуацию с окончанием своей карьеры футболиста .

"Я честен перед собой, поскольку сумел доказать, что если ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, то несмотря на возраст, можно заслужить право выходить на поле в официальных матчах. После осенней части сезона у меня была договоренность с главным тренером Василием Кобиным, что если мой уровень подготовки будет его устраивать, то он предоставит мне возможность появиться на поле и помочь команде.

Ради этого пришлось изрядно потрудиться, но я таки добился своего: в поединке с "Динамо" вышел на замену. Я продолжал упорно тренироваться и думал, что хотя бы еще раз за "Минай" обязательно сыграю, желательно в Ужгороде, чтобы поблагодарить болельщиков за многолетнюю поддержку.

Однако жизнь вносит свои коррективы. Неожиданный уход в отставку Василия Кобина, сложное турнирное положение "Миная" заставили меня изменить свои планы. Хотя, повторяю, я надеялся, что ситуация с моим прощальным матчем будет совсем другой. Сейчас же самое главное, чтобы "Минай" избежал вылета из элиты. Именно поэтому пришлось сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. Что касается моего прощального матча, то он как-то отошел на второй план. Но то, что я его организую – гарантирую .Скорее всего, это будет матч с участием моих друзей, с которыми я провел свои лучшие годы в футболе, выступая за ужгородское "Закарпатье" и львовские "Карпаты", - сказал Кополовец.