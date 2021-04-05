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Агент Дентиньо не исключает возможность возвращения игрока в Бразилию
Хотя переговоры с бразильскими клубами отрицает
Агент форварда "Шахтера" Дентиньо Жилберто Силва не отрицает возможность возвращения своего клиента в Бразилию, хотя никакой конкретикой не делится.
Напомним, что недавно бразильские СМИ писали о том, что
"Конечно, в какой-то момент Дентиньо может вернуться в Бразилию. Его контракт с "Шахтером" заканчивается в ноябре, так что вполне может быть.
Несмотря на то, что он давно уехал из Бразилии, у него действительно очень сильная связь с "Коринтиансом", но мы еще не вели переговоров с клубами Бразилии. Мы будем ждать подходящего момента", - закончил агент.
В нынешнем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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