Агент Дентиньо не исключает возможность возвращения игрока в Бразилию

Агент форварда "Шахтера" Дентиньо Жилберто Силва не отрицает возможность возвращения своего клиента в Бразилию, хотя никакой конкретикой не делится.

Напомним, что недавно бразильские СМИ писали о том, что Дентиньо может вернуться в "Коринтианс" .

"Конечно, в какой-то момент Дентиньо может вернуться в Бразилию. Его контракт с "Шахтером" заканчивается в ноябре, так что вполне может быть. Несмотря на то, что он давно уехал из Бразилии, у него действительно очень сильная связь с "Коринтиансом", но мы еще не вели переговоров с клубами Бразилии. Мы будем ждать подходящего момента", - закончил агент.

В нынешнем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.