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Тренер Миная: Мы советуемся с Севидовым, но последние решения за мной

Премьер-лига
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Симбиоз и тренерская коллаборация в закарпатском клубе

Тренер Миная: Мы советуемся с Севидовым, но последние решения за мной

Фото: football24.ua/ Автор - Ю. Юрьева

Новина українською

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал рассказал о том, как он коммуницирует с известным специалистом Александром Севидовым, который занимается в клубе созданием научно-методического отдела.

"С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба.

Мы советуемся, но последние решения за мной", - сказал Цымбал.

Напомним, что в первом матче под руководством Цымбала "Минай" сыграл вничью 0:0 с "Колосом".

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В статье: Александр Севидов ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
ТК Футбол

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