Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Миная: Мы советуемся с Севидовым, но последние решения за мной
Симбиоз и тренерская коллаборация в закарпатском клубе
Фото: football24.ua/ Автор - Ю. Юрьева
Главный тренер "
"С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба.
Мы советуемся, но последние решения за мной", - сказал Цымбал.
Напомним, что в первом матче под руководством Цымбала "Минай" сыграл вничью 0:0 с "Колосом".
Популярное сейчас
- Верес и Черноморец укрепляют лидерство, остальные теряют очки. Таблица Первой лиги 2020/21
- Джойс – последняя преграда Усика на пути к титулу в хэвивейте. Что о нем нужно знать?
- Символическая сборная 20-го тура по версии UA-Футбол
- Бондаренко и Громов залетают в ТОП-10. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной