Тренер Миная: Мы советуемся с Севидовым, но последние решения за мной

Главный тренер " Миная " Николай Цымбал рассказал о том, как он коммуницирует с известным специалистом Александром Севидовым, который занимается в клубе созданием научно-методического отдела.

"С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Мы советуемся, но последние решения за мной", - сказал Цымбал.

Напомним, что в первом матче под руководством Цымбала "Минай" сыграл вничью 0:0 с "Колосом".