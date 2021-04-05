Степаненко: С Ворсклой был основной тест – буду набирать форму

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал свое возвращение в состав в матче 20-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:0).

"Я рад вернуться. Много проделал работы, вроде все сделал – тренировался, когда ребята в сборной были. Постепенно набираю. С "Ворсклой" был основной тест: одно дело – тренироваться, другое – в игре.

Понятно, что не полностью набрал кондиции, но если будет все нормально – без болевых ощущений – буду набирать форму", – сказал Степаненко.