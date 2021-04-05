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Степаненко: С Ворсклой был основной тест – буду набирать форму

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас вернулся

Степаненко: С Ворсклой был основной тест – буду набирать форму

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал свое возвращение в состав в матче 20-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:0).

"Я рад вернуться. Много проделал работы, вроде все сделал – тренировался, когда ребята в сборной были. Постепенно набираю. С "Ворсклой" был основной тест: одно дело – тренироваться, другое – в игре.

Понятно, что не полностью набрал кондиции, но если будет все нормально – без болевых ощущений – буду набирать форму", – сказал Степаненко.

Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор до вчерашнего матча он в заявку "горняков" не попадал.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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