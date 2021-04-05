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Степаненко: С Ворсклой был основной тест – буду набирать форму
Тарас вернулся
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал свое возвращение в состав в
"Я рад вернуться. Много проделал работы, вроде все сделал – тренировался, когда ребята в сборной были. Постепенно набираю. С "Ворсклой" был основной тест: одно дело – тренироваться, другое – в игре.
Понятно, что не полностью набрал кондиции, но если будет все нормально – без болевых ощущений – буду набирать форму", – сказал Степаненко.
Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор до вчерашнего матча он в заявку "горняков" не попадал.
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