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200 - Динамо пробило свой юбилейный пенальти в УПЛ

Премьер-лига
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156 ударов киевляне реализовали

200 - Динамо пробило свой юбилейный пенальти в УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В матче 20-го утра УПЛ против "Александрии" "Динамо" одержало непростую победу (2:1), а первый гол киевлян забил с пенальти Николай Шапаренко.

Этот 11-метровый стал юбилейным для "Динамо".

Игроки "бело-синих" в УПЛ 200 раз выполняли пенальти в ворота соперников - и реализовали 156 из них.

В чемпионатах Украины удары с отметки имеют на своем счету 42 футболиста "Динамо". Чаще всего пенальти пробивал Сергей Ребров - нападающий делал это 28 раз, забив 24 гола.

Виктор Цыганков выполнял 11-метровые 18 раз, не реализовав только один, а Диого Ринкон 15 раз подходил к отметке, также не забив лишь раз.

108 раз динамовцы выполняли 11-метровые удары на своем поле, забив 81 гол. Гостевой показатель составляет 92 пенальти в ворота соперников киевлян - и 75 голов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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