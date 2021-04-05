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200 - Динамо пробило свой юбилейный пенальти в УПЛ
156 ударов киевляне реализовали
fcdynamo.kiev.ua
В матче 20-го утра УПЛ против "Александрии"
Этот 11-метровый стал юбилейным для "Динамо".
Игроки "бело-синих" в УПЛ 200 раз выполняли пенальти в ворота соперников - и реализовали 156 из них.
В чемпионатах Украины удары с отметки имеют на своем счету 42 футболиста "Динамо". Чаще всего пенальти пробивал Сергей Ребров - нападающий делал это 28 раз, забив 24 гола.
Виктор Цыганков выполнял 11-метровые 18 раз, не реализовав только один, а Диого Ринкон 15 раз подходил к отметке, также не забив лишь раз.
108 раз динамовцы выполняли 11-метровые удары на своем поле, забив 81 гол. Гостевой показатель составляет 92 пенальти в ворота соперников киевлян - и 75 голов.
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