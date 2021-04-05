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CIES: Более 20% матчей УПЛ заканчиваются разгромами
По данному показателю украинская лига находится на 10-м месте в мире
Анатолій Спиця
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг разгромных матчей в различных мировых чемпионатах. В нем учитывались исходы с разницей в 3 и больше забитых мячей.
В общемировом рейтинге больше всех разгромов зафиксировано в чемпионате Соломоновых Островов – 37,3% в 110 играх. Меньше всего – в Колумбии – 4%.
В Европе лидирует по данному показателю чемпионаты Молдовы (31,3% разгромов), Австрии (23,5%) и Уэльса (22.3%) и немецкая Бундеслига (20,9%).
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