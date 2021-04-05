CIES: Более 20% матчей УПЛ заканчиваются разгромами

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг разгромных матчей в различных мировых чемпионатах. В нем учитывались исходы с разницей в 3 и больше забитых мячей.

В общемировом рейтинге больше всех разгромов зафиксировано в чемпионате Соломоновых Островов – 37,3% в 110 играх. Меньше всего – в Колумбии – 4%.

В Европе лидирует по данному показателю чемпионаты Молдовы (31,3% разгромов), Австрии (23,5%) и Уэльса (22.3%) и немецкая Бундеслига (20,9%).