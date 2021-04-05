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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

CIES: Более 20% матчей УПЛ заканчиваются разгромами

Премьер-лига
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По данному показателю украинская лига находится на 10-м месте в мире

CIES: Более 20% матчей УПЛ заканчиваются разгромами

Анатолій Спиця

Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг разгромных матчей в различных мировых чемпионатах. В нем учитывались исходы с разницей в 3 и больше забитых мячей.

В общемировом рейтинге больше всех разгромов зафиксировано в чемпионате Соломоновых Островов – 37,3% в 110 играх. Меньше всего – в Колумбии – 4%.

В Европе лидирует по данному показателю чемпионаты Молдовы (31,3% разгромов), Австрии (23,5%) и Уэльса (22.3%) и немецкая Бундеслига (20,9%).

УПЛ находится на 10-м месте из 72 национальных лиг: 20,3% разгромных исходов в 129 играх. Средний показатель – 14.3%.

CIES: Более 20% матчей УПЛ заканчиваются разгромами - изображение 1
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В статье: CIES Украинская Премьер-лига
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Источник:
CIES

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