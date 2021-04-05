  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес: Большая честь. Я очень рад своей такой хорошей истории в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Большая честь. Я очень рад своей такой хорошей истории в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Сотня голов бразильца в УПЛ

Мораес: Большая честь. Я очень рад своей такой хорошей истории в Украине

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о победном дубле в день рождения, сотне голов в Премьер-лиге и борьбе за чемпионство

– Очень важный и особенный день! Накануне ночью я обдумывал свой последний год, с прошлого дня рождения и до этого. Прошел в жизни через многие сложные моменты, потерял нескольких важных для меня людей. Это был очень тяжелый период, который я провел, не общаясь ни с кем, кроме своей семьи. Понимаю, что и весь мир также переживает сложное время. Но сейчас – очень особенный день. Я многому научился и увидел близких людей, тех, кто действительно меня поддерживал, – в клубе, в сборной, моих друзей, семью, болельщиков. Я счастлив сегодня видеть тех, кто меня поддерживает всегда. Очень важная победа "Шахтера", мой день рождения, два мяча и 100 голов в УПЛ.

– Поздравляем тебя с достижением! Выше только Максим Шацких, Сергей Ребров, Андрей Воробей. Как тебе в такой компании?

– Большая честь. В течение всех этих лет партнеры меня поддерживали, со времени игры в моем первом клубе в Украине, донецком "Металлурге", и до сегодняшнего дня. Я очень рад такой хорошей истории в этой стране.

– Ты сказал о тяжелом сезоне для тебя. Насколько важны эти забитые мячи для уверенности в дальнейшем?

– Для меня важно всегда побеждать, всегда помогать клубу. Важно поддерживать менталитет победителя. Конечно, 100 голов в чемпионате – очень хороший рубеж в карьере.

– "Шахтер" продолжает борьбу за чемпионство. Реально ли догнать "Динамо"?

– Вне всяких сомнений! Мы будем бороться до конца, отдавать все на поле, у нас есть шансы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
05.04.2021 в 21:43
Ще одного забули. Цікаво, чи навмисне?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...