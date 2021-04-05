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"Победит чемпион" - Шахтер опубликовал постер перед битвой с Динамо. ФОТО

Премьер-лига
(3 голосов)

Разогрев перед классическим начался

"Победит чемпион" - Шахтер опубликовал постер перед битвой с Динамо. ФОТО

Новина українською

17-го апреля в Киеве на "Олимпийском" состоится, наверное, решающий матч УПЛ нынешнего сезона.

"Шахтер" в рамках 22-го тура будет принимать "Динамо".

"Горняки" уже сейчас начали подогревать интерес и готовиться к матчу.

Так, клуб опубликовал постер предстоящего матча, в котором заявляет, что победит действующий чемпион.

Напомним, что сейчас киевляне опережают соперника на 7 очков, но до очного матча еще состоится один тур. "Динамо" сыграет с "Днепром-1", а "Шахтер" - с "Мариуполем".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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kotigorok (Чернігів)
05.04.2021 в 22:05
К.Монзуль вже протирає екран наВАРу. Від Ахметова.
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0
-1
Ulrih84 (M-G)
05.04.2021 в 22:04
А я думав, звідки у кроторогих така манія на смайлікі на цьому сайті, ясно, якщо офсайт такі речі пише. В мене собака умніше гавкає. Шахтьор, уперьод.)
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 21:54
Сліпий сказав: побачимо.
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+1
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
05.04.2021 в 21:52
А если выиграет Динамо я надеюсь! То Ахметка и компания поймут что зря они Луческу выперли из клуба)))
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 21:51
Не факт, что победит чемпион)))
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.04.2021 в 21:50
Суркис и Ахметов на постере совершенно не похожи на оригиналы..
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+1
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
05.04.2021 в 21:28
Если победит Шахтер, надеюсь, Цыган вспомнит свое любимое "нельзя стать чемпионом, дважды проиграв" :)
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0
-2


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