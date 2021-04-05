"Победит чемпион" - Шахтер опубликовал постер перед битвой с Динамо. ФОТО

17-го апреля в Киеве на "Олимпийском" состоится, наверное, решающий матч УПЛ нынешнего сезона.

" Шахтер " в рамках 22-го тура будет принимать "Динамо".

"Горняки" уже сейчас начали подогревать интерес и готовиться к матчу.

Так, клуб опубликовал постер предстоящего матча, в котором заявляет, что победит действующий чемпион.

Напомним, что сейчас киевляне опережают соперника на 7 очков, но до очного матча еще состоится один тур. "Динамо" сыграет с "Днепром-1", а "Шахтер" - с "Мариуполем".