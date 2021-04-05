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"Победит чемпион" - Шахтер опубликовал постер перед битвой с Динамо. ФОТО
Разогрев перед классическим начался
17-го апреля в Киеве на "Олимпийском" состоится, наверное, решающий матч УПЛ нынешнего сезона.
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"Горняки" уже сейчас начали подогревать интерес и готовиться к матчу.
Так, клуб опубликовал постер предстоящего матча, в котором заявляет, что победит действующий чемпион.
Напомним, что сейчас киевляне опережают соперника на 7 очков, но до очного матча еще состоится один тур. "Динамо" сыграет с "Днепром-1", а "Шахтер" - с "Мариуполем".
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