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Цыганык: Если останется Каштру, то Пятов будет искать себе место в другой команде
Останется ли кипер в Шахтере станет ясно летом
shakhtar.com
Журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с будущим Андрея Пятова в "
"Покинет ли Пятов "Шахтер" летом? Давайте подождем. Возможно, в "Шахтере" будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.
Но посмотрим, потому что Пятов - это символ "Шахтера", человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для "Шахтера". Поэтому Пятов заслуживает уважения", - сказал Цыганык
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 36-летний вратарь провел 7 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Последний раз в составе "горняков" футболист выходил на поле в 1/4 Кубка Украины против "Агробизнеса".
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