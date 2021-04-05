Цыганык: Если останется Каштру, то Пятов будет искать себе место в другой команде

Журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с будущим Андрея Пятова в " Шахтере ".

"Покинет ли Пятов "Шахтер" летом? Давайте подождем. Возможно, в "Шахтере" будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.

Но посмотрим, потому что Пятов - это символ "Шахтера", человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для "Шахтера". Поэтому Пятов заслуживает уважения", - сказал Цыганык