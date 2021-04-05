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Цыганык: Если останется Каштру, то Пятов будет искать себе место в другой команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Останется ли кипер в Шахтере станет ясно летом

Цыганык: Если останется Каштру, то Пятов будет искать себе место в другой команде

shakhtar.com

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик рассказал о ситуации с будущим Андрея Пятова в "Шахтере".

"Покинет ли Пятов "Шахтер" летом? Давайте подождем. Возможно, в "Шахтере" будут изменения, большие изменения. Если останется Каштру, то думаю, Пятов искать себе лучшее место в другой команде, чтобы продолжить карьеру.

Но посмотрим, потому что Пятов - это символ "Шахтера", человек, отдавший много лет этой команде. Кто бы ни приходил, начиная от Плетикосы или Лаштувки и многих других, а он оставался стеной для "Шахтера". Поэтому Пятов заслуживает уважения", - сказал Цыганык

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 36-летний вратарь провел 7 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Последний раз в составе "горняков" футболист выходил на поле в 1/4 Кубка Украины против "Агробизнеса".

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В статье: Андрей Пятов Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
05.04.2021 в 23:06
Цыгавнюк - внештатный журна в ШД?
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ПетроФ (Луцьк)
05.04.2021 в 22:56
Пятов і ляпов це вже синоніми. Але з другої сторони, хто не грає той і не помиляється. Як на мене, він другий воротнік в історії збірніої України після СаШо. а це вже майже легенда.
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simply_the_best (Львов)
05.04.2021 в 23:33
Ага. 2 легенди=2 катастрофи збірної, хоча Ляпов більше за Шахтар помилявся..
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