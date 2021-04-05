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Бондарь: Необходимо победить во всех шести турах и ждать осечки Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

В Шахтере говорят, что борьба еще не закончена

Бондарь: Необходимо победить во всех шести турах и ждать осечки Динамо

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0) и оценил шансы "горняков" в борьбе за чемпионство.

– "Шахтер" не дал создать у своих ворот практически ничего. Команда действительно была на голову сильнее "Ворсклы"?

– Мы серьезно готовились к игре. Очень хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие матчи, которые не сложились должным образом, когда результат был не тот, что мы ждали. Хотели вернуться на победный путь, тем более что в первом круге сыграли 1:1. Мы продемонстрировали все свои наилучшие качества и добились победы.

– Ты сыграл в центре обороны, "Шахтер" не пропустил. Как это прокомментируешь?

– Защитники, которые могут сыграть в центре обороны, у нас все высококачественные: Матвиенко, Витао, Хочолава. Спасибо прежде всего тренеру за доверие. Хороший результат – залог успеха команды, потому что все работали очень сплоченно.

– На твой взгляд, еще есть шансы догнать "Динамо" в турнирной таблице?

– Конечно, есть. Шансы есть всегда, мы в это верим. Надо выигрывать свои матчи и надеяться, что где-то будет терять "Динамо". Безусловно, нам необходимо победить во всех оставшихся шести турах и ждать осечки киевлян.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
05.04.2021 в 23:12
Ага,первая с дд-1,вторая с ШД...
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