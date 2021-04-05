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Аллахяр: Цель Зари - занять второе место или стать чемпионом

Премьер-лига
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Иранец рассказал о том, как он оказался в луганском клубе

Аллахяр: Цель Зари - занять второе место или стать чемпионом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, арендованный луганчанами у "Фенербахче", рассказал о своем трансфере и планах на будущее.

- Аллахьяр, этим летом вы переехали в "Зорю". Как произошел этот переход и каково ваше положение сейчас?

- Летом я решил покинуть "Фенербахче" и, соответственно, сообщил об этом в клуб. Я принял это решение, потому что я молодой игрок и мне нужно играть, чтобы набраться опыта. В связи с этим мы приняли решение и выбрали "Зарю", потому что это сильная команда, которая за последние годы продала многих игроков в более крупные клубы. Еще в прошлом году они отпустили вратаря (Андрея Лунина) прямо в "Реал". Они также играют в Лиге Европы. Поэтому я решил приехать сюда. В первой половине сезона мы хорошо выступили в Лиге Европы и национальном чемпионате. Сейчас мы занимаем 3-е место в Лиге с игрой в запасе, на 7 очков отстаем от первого места и на 6 очков отстает от второго. У нас сильная позиция, и наша цель - занять второе место или стать чемпионом, что было бы историческим достижением для Украины, где "Шахтер" и киевское "Динамо" являются доминирующими командами и всегда занимают две верхние позиции.

- Когда вы перешли в "Зарю", были ли у вас другие предложения, на ваш взгляд, это лучший выбор на тот момент?

- Я был игроком, который практически не играл в течение сезона из-за моей ситуации в "Фенербахче". Конечно, у меня были и другие предложения, но очевидно, что очень сильные команды врядли будут смотреть на игрока, который не играл в течение года. У меня было одно предложение из Португалии, несколько из Турции, одно из Бельгии и два из Украины.

- Какие у тебя планы на будущее?

- У каждого есть цели в жизни, и я, конечно же, не исключение. Я думаю, что нет ничего невозможного, люди могут достичь своих целей, это мое искреннее убеждение. Конечно, все футболисты хотят играть в пяти топ-лигах, и у меня есть большие личные цели, но на данный момент все мое внимание сосредоточено на завершении сезона здесь. У меня контракт с "Зарей" до конца года, и я надеюсь, что до этого момента я смогу хорошо поработать и показать себя. После этого я приму решение относительно своего будущего.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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Источник:
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