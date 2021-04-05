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Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

Премьер-лига
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Игрока подводят к решающему матчу чемпионата

Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык рассказал о сроках восстановления хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова. Как заявил журналист, футболист должен полностью восстановиться к матчу УПЛ против "Шахтера".

"У Цыганкова травма достаточно специфическая (проблемы с икроножной мышцей). Прогнозируется, что он будет готовиться на матч "Шахтер" - "Динамо". Возможно, процесс пойдет быстрее, но на этот матч Цыганков должен быть готов. Это неприятная травма, но это проблема, которая решается.

Цыганков - футболист, который делает разницу (в "Динамо" он делает разницу). Я уверен, если бы он был готов к матчам, то сыграл бы в каждом поединке сборной Украины. Уверен, что в матчах с Казахстаном и Финляндией у него были бы моменты и он сделал бы разницу. А самое главное, присутствие Цыганкова и Ярмоленко расширяет тактические возможности тренерского штаба", - сказал Цыганык.

Напомним, что украинское классико состоится 17-го апреля в Киеве на "Олимпийском".

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков
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Источник:
Football Hub

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