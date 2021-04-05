Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером

Журналист Игорь Цыганык рассказал о сроках восстановления хавбека " Динамо " Виктора Цыганкова. Как заявил журналист, футболист должен полностью восстановиться к матчу УПЛ против "Шахтера".

"У Цыганкова травма достаточно специфическая (проблемы с икроножной мышцей). Прогнозируется, что он будет готовиться на матч "Шахтер" - "Динамо". Возможно, процесс пойдет быстрее, но на этот матч Цыганков должен быть готов. Это неприятная травма, но это проблема, которая решается.

Цыганков - футболист, который делает разницу (в "Динамо" он делает разницу). Я уверен, если бы он был готов к матчам, то сыграл бы в каждом поединке сборной Украины. Уверен, что в матчах с Казахстаном и Финляндией у него были бы моменты и он сделал бы разницу. А самое главное, присутствие Цыганкова и Ярмоленко расширяет тактические возможности тренерского штаба", - сказал Цыганык.