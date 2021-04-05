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Цыганков должен восстановиться к матчу с Шахтером
Игрока подводят к решающему матчу чемпионата
fcdynamo.kiev.ua
Журналист Игорь Цыганык рассказал о сроках восстановления хавбека "
"У Цыганкова травма достаточно специфическая (проблемы с икроножной мышцей). Прогнозируется, что он будет готовиться на матч "Шахтер" - "Динамо". Возможно, процесс пойдет быстрее, но на этот матч Цыганков должен быть готов. Это неприятная травма, но это проблема, которая решается.
Цыганков - футболист, который делает разницу (в "Динамо" он делает разницу). Я уверен, если бы он был готов к матчам, то сыграл бы в каждом поединке сборной Украины. Уверен, что в матчах с Казахстаном и Финляндией у него были бы моменты и он сделал бы разницу. А самое главное, присутствие Цыганкова и Ярмоленко расширяет тактические возможности тренерского штаба", - сказал Цыганык.
Напомним, что украинское классико состоится 17-го апреля в Киеве на "Олимпийском".
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