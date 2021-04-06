Ворскла - Шахтер. Двойная ошибка арбитра Бойко как демонстрация несовершенства ВАР

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар акцентировал внимание на эпизоде из матча 20-го тура "Ворскла" - "Шахтер", который, по мнению бывшего рефери, наилучше демонстрирует несовершенство системы видеопомощи арбитрам. Мирослав Иванович отмечает, что двойная ошибка, допущенная арбитром в поле Бойко, не повлияла на ход или результат игры, но должна приниматься во внимание как показательный пример.

- Эпизод в игре "Ворскла" - "Шахтер", случившийся на 85-й минуте, стоит внимания из-за принятия ошибочного решения арбитром Бойко и дискуссий по поводу этого момента, - говорит Мирослав Иванович. - Состоялся заброс мяча с левого фланга атаки "Ворсклы" в штрафную площадь "Шахтера", Чеснаков готовился принять мяч, но Додо, находясь в штрафной, сыграл на опережение, и в высоком прыжке выбил мяч надплечьем, - частью тела, расположенной между плечами и шеей, - и приземлился за пределами штрафной площади. Арбитр Бойко матч остановил и зафиксировал игру рукой у бразильца, назначив штрафной удар. Здесь сразу две ошибки: по определению игры рукой и места нарушения.

Штрафной – это не одиннадцатиметровый, на матче работал ВАР, помощь которого базируется на определенных принципах, - продолжает эксперт. - Можно помочь арбитрам в поле только в случае явной и очевидной ошибки, что и было допущено Бойко. Но эпизод выходил за пределы определенных для компетенции ВАР случаев, связанных с определением следующего:

- гол - нет гола;

- был - не был одиннадцатиметровый удар;

- прямая красная карточка, но не из-за второго предупреждения;

- прямая идентификация – когда арбитр удаляет или выносит предупреждение не тому игроку, который совершил нарушение.

Получается, что арбитр допустил явную и очевидную ошибку, но этот эпизод не связан с перечисленными четырьмя пунктами. Поэтому ВАР и не вмешивался. Но правильно ли это? Представим, что со штрафного Чеснаков забил гол, и никакой ВАР, согласно сегодняшнему протоколу, не смог бы его отменить, если бы удар был выполнен правильно.

Система ВАР делает только первые шаги и нуждается в усовершенствовании согласно философии правил, которые должны обеспечить спортивный принцип и честность игры, - сказал Мирослав Ступар.

Отметим, что "Шахтер" победил "Ворсклу" со счетом 2:0. Дублем отличился Жуниор Мораес.