Шевчук: Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Да, все возможно

Бывший главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук поделился мнением о положении нынешнего наставника клуба Юрия Калитвинцева.

"Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Думаю, да, все возможно. Владислав Григорьевич - эмоциональный человек, поэтому легко может принять решение. Если говорить об игре, то в первом тайме у "Олимпика" был отличный момент, чтобы забить. В остальное время "Десна" была лучше, больше создавала моментов, после счета 2:0 они сели глубоко, выпустили быстрых игроков, перестроились в 4-2-3-1 и играли по счету, пытаясь использовать пространство. Игра была полностью под контролем Десны", - сказал Шевчук.