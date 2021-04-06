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Шевчук: Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Да, все возможно

Премьер-лига
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Экс-тренер "Олимпика" - о нынешнем наставнике клуба

Шевчук: Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Да, все возможно

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук поделился мнением о положении нынешнего наставника клуба Юрия Калитвинцева.

"Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Думаю, да, все возможно. Владислав Григорьевич - эмоциональный человек, поэтому легко может принять решение. Если говорить об игре, то в первом тайме у "Олимпика" был отличный момент, чтобы забить. В остальное время "Десна" была лучше, больше создавала моментов, после счета 2:0 они сели глубоко, выпустили быстрых игроков, перестроились в 4-2-3-1 и играли по счету, пытаясь использовать пространство. Игра была полностью под контролем Десны", - сказал Шевчук.

Напомним, что после 20-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 11-м месте, в активе клуба 17 баллов.

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В статье: Вячеслав Шевчук Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
ТК Футбол

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