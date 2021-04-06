Кривцов: Пока математические шансы у Шахтера есть - играем до конца

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о победе над "Ворсклой" в 20-м туре УПЛ.

"В таких играх важно забить первыми. Потом сразу же был момент у Манора – не реализовали.

В таких играх, если забиваешь 2 мяча, то практически побеждаешь, что этот матч и показал. Я думаю, что по движению и по рисунку хорошую игру показали.

Пока математические шансы есть – мы играем до конца. Понятно, что мы такой ситуации, когда не от нас все зависит, но мы играем каждый матч на победу", – сказал Кривцов.