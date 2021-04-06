Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов: Пока математические шансы у Шахтера есть - играем до конца
Защитник "горняков" - о борьбе за чемпионство
Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о победе над "Ворсклой" в 20-м туре УПЛ.
"В таких играх важно забить первыми. Потом сразу же был момент у Манора – не реализовали.
В таких играх, если забиваешь 2 мяча, то практически побеждаешь, что этот матч и показал. Я думаю, что по движению и по рисунку хорошую игру показали.
Пока математические шансы есть – мы играем до конца. Понятно, что мы такой ситуации, когда не от нас все зависит, но мы играем каждый матч на победу", – сказал Кривцов.
Напомним, что после 20-ти туров Премьер-лиги в турнирной таблице "Шахтер" отстает от "Динамо" на 7 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Примера. Барселона - Вальядолид 1:0. Спасительный Дембеле
- Цыганык: Если останется Каштру, то Пятов будет искать себе место в другой команде
- Златана Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва
- Президент Колоса: После всех высказываний Селезнева я не могу взять его назад
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО