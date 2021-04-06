Метаморфозы Львова, жажда Мариуполя, единение Динамо. Эксперты о 20-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 20-го тура чемпионата Украины.

"Днепр-1" - "Львов" 5:1

Сергей Шебек: Ожидалось, что после "громкой" победы над "Шахтером" львовяне смогут показать такой же характер, игровую дисциплину и в пятничном поединке. Но увы, мы увидели разочарование и уныние. Видимо, команда все эмоции оставила в Харькове и никак не смогла отойти от эйфории. "Львов" выглядел растерянным, безвольным и удручающим. Гости просто сами подарили легкую победу днепрянам. Но, несмотря на крупный счет, хозяева также ничем не блеснули. За весь первый тайм команды не создали ни одного опасного момента, темп игры был средний и убаюкивающий, что придавало такому зрелищу серость.

"Днепр-1" открыл счет, использовав стандарт - это становится в последнее время их козырем. А удаление перед перерывом Эрнеста во многом предопределило разгром "горожан" в матче. Играя в большинстве, используя какие-то рикошеты, полумоменты, днепряне забили почти все в ворота львовян. Не показав яркой игры, команда Йовичевича воспользовались слабостью соперника, хотя и позволила ему забить гол престижа. Вроде счет 5:1, много голов, но никаких впечатлений игра не оставила.

"Мариуполь" - "Ингулец" 4:3

Александр Севидов: Команды старались играть в открытый футбол, что несвойственно нашему чемпионату. Особенно удивил в этом плане "Ингулец". Они всегда закрываются, главное для них не пропустить, но в этой игре создали для соперника столько пространства, что азовцы чудом не забили раньше, открыв счет лишь на последней минуте первого тайма. Столько было моментов с выбеганием в свободные зоны, и только спешка приводила к попаданию в положение "вне игры", из которого забили два мяча.

Петровцы допустили ошибки, как защитники, так и вратарь при втором голе, и поэтому не могли рассчитывать на положительный результат. Даже ничья, державшаяся одно время, была бы отличным исходом для гостей. Но в итоге пропустили четыре мяча, и здесь не столько заслуга игроков атаки хозяев, сколько ошибки обороны гостей.

"Мариуполь" показал большее стремление к победе. Но опять-таки, и это свойственно молодости, едва не погубило самоуспокоенность. При счете 2:0 минутная расслабленность и на табло уже 2:2. К счастью мариупольцев, в этот день они были сильнее по многим показателям, особенно в скорости, где игроки атаки вчистую переигрывали защиту "Ингульца". Это и вылилось в справедливый результат. "Мариуполю" нужна была эта победа, чтобы обезопасить себя от погружения в опасную зону вылета.

"Рух" - Заря" 0:2

Александр Севидов: "Заря" очень агрессивно и активно сыграла первый тайм, несмотря на то, что "Рух" пытался прессинговать, но луганчане достаточно успешно выходили из-под давления и проводили хорошие атаки. Одна из них вылилась в красивый гол в исполнении Громова. Потом было еще несколько опасных атак на ворота львовян.

Во втором тайме нужно отдать должное хозяевам, они минут 10-15 прессовали "Зарю", которая не могла поднять голову и выйти со своей половины поля. Такой натиск был неожиданным для футболистов "Зари". Имел прекрасный шанс забить Борячук, и как только он не смог этого сделать, пыл хозяев потихоньку угас. Футболисты "Зари" сбили этот порыв, забили второй мяч, после чего стало понятно, что победитель в этом матче определился. "Рух" пытался еще атаковать, но делал это по инерции, создал несколько не опасных моментов в конце матча, и игра закончилась логичным результатом.

Возможно, победа "Зари" не очень убедительна, ибо второй тайм команда выглядела не так ярко. Но три очка после двух поражений ценнее красоты.

"Десна" - "Олимпик" 2:0

Александр Севидов: Несмотря на поражение, "Олимпик" временами показывал неплохой футбол по сравнению с предыдущими унылыми матчами. Дончане достаточно грамотно оборонялись, и выходили в контратаки, но в последней фазе не все получалось. Команды начали резво, и в первые пять минут создали три голевых момента. Два было у "Десны" и одни у гостей, где Чогадзе за счет индивидуальных действий мог забить. Это был единственный реальный шанс, и как раз этого гола не хватило "олимпийцам", чтобы поверить в себя.

Черниговцы были острее в конечной фазе атаки в штрафной соперника. Да и больше комбинировали, хорошо использовали фланги, с прострелами и подачами. Умело пользовались забеганиями, играя на третьего. Нужно отметить, несмотря на то, что "Олимпик" пропустил и второй гол, все равно огрызался до последней минуты, и в конце могли забить, когда Каргбо и Бенито организовали опасную атаку. "Десна" на сегодняшний день выглядит солиднее и мастеровитее своего соперника, и заслуженно победила.

"Минай" - "Колос" 0:0

Сергей Шебек: Команды провели два разных тайма. В первом доминировал "Колос" и выглядел лучше, владел инициативой, создав два голевых момента, но Лысенко не реализовал их. Сначала после его удара головой, мяч попал в стойку, затем выручил вратарь Попович. Был еще хороший удар Антюха, но и здесь голкипер был начеку. А вот "Минай" за 45 минут не произвел ни одного удара в створ ворот, и не создал ни одного даже полумомента.

Все поменялось во втором тайме. Хозяева начали активно, понимая, что такая блеклая и пассивная игра может стоит потери очков в борьбе за выживание. Они перехватили инициативу, начали играть креативнее и смелее в атаке, имели шансы забить, но выжать так ничего не смогли. Самый активный в составе "Миная" Нуриев не использовал свои моменты. Хозяев заставили подопечных Костышина выглядеть блекло.

ФК "Минай"

Одни лучше в одном тайме, другие во втором, поэтому ничейный результат выглядит справедливым исходом. Если для "Миная" одно очко как драгоценное приобретение, то для "Колоса" это минус. По сравнению с последними матчами, во втором тайме в игре закарпатцев был виден маленький прогресс.

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Александр Севидов: "Шахтер" был сильнее, мобильнее и добыл победу на классе. Сама игра получилась скомканной из-за травм основных игроков "Ворсклы", да и поле не позволяло играть в быстрый футбол, который нравится зрителям. "Шахтер" реализовал свои моменты, а если бы все, что создал, реализовал, то счет мог быть крупнее. Полтавчане огрызались осторожно, было заметно, что боялись не проиграть в этом матче. Но класс есть класс. Мастерство футболистов "горняков" в таких играх сказывается.

Особенно гости преподнесли урок, как нужно уметь сделать последний пас в решающий момент при острой атаке. Именно Патрик и выдал два шикарных паса "шведкой" на ход Мораесу, после которых нападающий забил два мяча. Такие моменты это и есть мастерство, которого не хватает игрокам "Ворсклы". Гости в экономном режиме легко обыграли своего соперника.

"Александрия" - "Динамо" 1:2

Александр Севидов: Получилась интересная игра, борьба на каждом участке поля, где никто не хотел уступать. Первый тайм был хорош в плане созданных моментов, обе команды атаковали, была хорошая динамика. Во втором тайме александрийцы немного дрогнули, опустились ниже к своим воротам, прилагая все усилия, чтобы сохранить ничью, поэтому играли почти все 45 минут в обороне. Но и динамовцам практически ничего не позволили сделать.

Нужно отметить, что "Динамо" смотрелось предпочтительнее, они больше атаковали, нагнетали, больше времени провели на половине хозяев, хотели выиграть, и заслуженно вырвали трудную победу. Александрийцы действовали в своем излюбленном стиле, но киевляне не уступили в этом компоненте, показав свой характер.

Несмотря на поражение, нужно похвалить хозяев за характер и бойцовские качества, и они показали достойную игру. Если бы "Александрия" сохранила победный счет в первом тайме, то динамовцам было бы тяжело сломить сопротивление, и дожать хозяев.

Заметно, что у "Динамо" сейчас нет ни одного равнодушного человека на поле, команда заряжена на чемпионство, все пашут и "умирают" для достижения единой цели.