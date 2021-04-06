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Сан-Паулу получит за аренду Че Че как раз ту сумму, которую должен Динамо - источник
Переход полузащитника в "Атлетико Минейро" будет объявлено в ближайшие дни
Фото: ФК Динамо Киев
Переход полузащитника Че Че в "Атлетико Минейро" будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщает в Твиттере Coluna do Galo | Atlético.
Ожидается, что футболист проведет в аренде в новом клубе как минимум чуть больше года - до мая 2022 года.
При этом, как пишет источник, "Сан-Паулу" получит за это соглашение около 22 млн реалов.
А это как раз та сумма (около 3,3 млн евро), которую бразильский клуб должен "Динамо" за трансфер полузащитника. Так что вполне возможно, что этими деньгами "Сан-Паулу" и рассчитается с киевским клубом, чтобы избежать санкций от ФИФА.
На счету Че Че в 2021 году только три матча, в которых он забил один гол.
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