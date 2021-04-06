Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было - похудел

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел итоги первого месяца работы в донецком клубе.

"Похудел. Признаюсь честно, такого тяжелого месяца у меня еще не было. Результаты давят на команду.

Пытаемся от этого абстрагироваться, но мы спортсмены, поэтому есть, конечно, небольшое давление. Но от этого никуда не уйдешь. Я всегда говорил и говорю, что задача футболистов - ответить за свою игру, а за результат и игру команды в целом отвечу я.

Игра против "Десны и своего сына (Владислава Калитвинцева - прим.) ? К сожалению, я не сыграю против него, а если бы я играл, я бы его обыграл. До 4 апреля у меня не было сына. Был игрок под номером 11, хороший игрок. До 3 апреля я ни в одной игре сыну не проигрывал, что бы это не было – разные детские игры и так далее. Хотелось продолжить эту традицию", - сказал Калитвинцев.