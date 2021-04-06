  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было - похудел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было - похудел

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Олимпика" оценил первый месяц работы в донецком клубе

Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было - похудел

olimpik.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел итоги первого месяца работы в донецком клубе.

"Похудел. Признаюсь честно, такого тяжелого месяца у меня еще не было. Результаты давят на команду.

Пытаемся от этого абстрагироваться, но мы спортсмены, поэтому есть, конечно, небольшое давление. Но от этого никуда не уйдешь. Я всегда говорил и говорю, что задача футболистов - ответить за свою игру, а за результат и игру команды в целом отвечу я.

Игра против "Десны и своего сына (Владислава Калитвинцева - прим.) ? К сожалению, я не сыграю против него, а если бы я играл, я бы его обыграл. До 4 апреля у меня не было сына. Был игрок под номером 11, хороший игрок. До 3 апреля я ни в одной игре сыну не проигрывал, что бы это не было – разные детские игры и так далее. Хотелось продолжить эту традицию", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что к донецкому клубу Калитвинцев присоединился в конце февраля текущего года. В матче "Чернигов" - "Десна" победу одержала черниговская команда со счетом 2:0.

Читайте такжеШевчук: Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Да, все возможно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...