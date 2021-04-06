Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было - похудел
Наставник "Олимпика" оценил первый месяц работы в донецком клубе
olimpik.com.ua
Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел итоги первого месяца работы в донецком клубе.
"Похудел. Признаюсь честно, такого тяжелого месяца у меня еще не было. Результаты давят на команду.
Пытаемся от этого абстрагироваться, но мы спортсмены, поэтому есть, конечно, небольшое давление. Но от этого никуда не уйдешь. Я всегда говорил и говорю, что задача футболистов - ответить за свою игру, а за результат и игру команды в целом отвечу я.
Игра против "Десны и своего сына (Владислава Калитвинцева - прим.) ? К сожалению, я не сыграю против него, а если бы я играл, я бы его обыграл. До 4 апреля у меня не было сына. Был игрок под номером 11, хороший игрок. До 3 апреля я ни в одной игре сыну не проигрывал, что бы это не было – разные детские игры и так далее. Хотелось продолжить эту традицию", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что к донецкому клубу Калитвинцев присоединился в конце февраля текущего года. В матче "Чернигов" - "Десна" победу одержала черниговская команда со счетом 2:0.
Популярное сейчас
- Реал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.04.2021
- "Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
- Лингард в стиле Месси ведет Вест Хэм в Лигу Чемпионов. ВИДЕО победы над Вулверхэмптоном
- Семь очков между первым и вторым местом, Заря и Десна за спиной. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году