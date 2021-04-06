Матч Динамо - СК Днепр-1 состоится в Днепре

Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и СК "Днепр-1" состоится на "Днепр-Арене",

Отметим, что игра первого круга состоялась на НСК "Олимпийском". Тогда номинальными хозяевами были днепряне. И теперь "Динамо" возвращает "долг" сопернику.

Напомним, матч пройдет на 10 апреля, начало в 17:00. После 20-ти туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 48 баллов. СК "Днепр-1" набрав 25 очков - на 8-м.