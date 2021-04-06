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Матч Динамо - СК Днепр-1 состоится в Днепре

Премьер-лига
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"Бело-синие" возвращают "долг" днепрянам

Матч Динамо - СК Днепр-1 состоится в Днепре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и СК "Днепр-1" состоится на "Днепр-Арене",

Отметим, что игра первого круга состоялась на НСК "Олимпийском". Тогда номинальными хозяевами были днепряне. И теперь "Динамо" возвращает "долг" сопернику.

Напомним, матч пройдет на 10 апреля, начало в 17:00. После 20-ти туров "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 48 баллов. СК "Днепр-1" набрав 25 очков - на 8-м.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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