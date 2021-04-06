Маркевич: Такого преимущества Динамо перед Шахтером никто не ожидал

После 20-го тура УПЛ , когда между "Динамо" и "Шахтером" сохранился разрыв в семь пунктов, бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич в интервью Команде №1 рассказал о финише чемпионской гонки.

— Мирон Богданович, победа "Динамо" над "Александрией" приблизила киевлян к золотым медалям?

— Для подопечных Мирчи Луческу в какой-то мере это был ключевой поединок. На поле "Александрии" всегда сложно брать очки. В прошедшем матче во втором тайме "Динамо" переиграло своего соперника, но, в принципе, все шло к ничьей. Тогда, возможно, интерес в борьбе за золотые медали возродился бы. Однако на 90-й минуте гости были вознаграждены за настырность. Поэтому сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате.

— Семиочковое превосходство одного конкурента над другим, это солидный отрыв для украинского первенства?

— Да. Хотя, если честно, такого преимущества "Динамо" перед "Шахтером" никто не ожидал. Вспомните финиш прошлого чемпионата. Это была пропасть между первой и второй командой…

Нужно признать, что "горняки" слабо провели нынешнее первенство.

— Что может помочь "Шахтеру" в этой гонке?

— Разве что чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если "Динамо" бросит играть, но я в это не верю.

— "Заря" еще может вклиниться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов?

— Не думаю. Слишком большое отставание. Луганчане упустили свой шанс, когда проиграли в двух турах кряду, сначала "Динамо", а потом — "Колосу".