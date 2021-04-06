Заря одержала 200-ю победу в УПЛ, Хомченовский провел 200-й матч за луганчан

Игра 20-го тура УПЛ против "Руха" (2:0) ознаменовалась сразу двумя знаковыми событиями для луганской " Зари ".

Так, данная победа стала юбилейной, 200-й для команды в элитном дивизионе украинского футбола.

В общем глобальном зачете всех чемпионатов Украины "Заря" по количеству побед делит с "Мариуполем" 13 и 14-ю позицию, сохраняя все шансы в скором времени войти в десятку лучших команд страны.

Также юбилейным стал поединок с "Рухом" и для полузащитника Дмитрия Хомченовского, для которого это была 200-я игра в футболке луганчан в различных турнирах.

166 матчей у Дмитрия в Премьер-лиге, 12 поединков в Кубке страны и 22 встречи в Лиге Европы.