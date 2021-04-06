Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря одержала 200-ю победу в УПЛ, Хомченовский провел 200-й матч за луганчан
Поздравления юбилярам
zarya-lugansk.com
Игра 20-го тура УПЛ против "Руха" (2:0) ознаменовалась сразу двумя знаковыми событиями для луганской "
Так, данная победа стала юбилейной, 200-й для команды в элитном дивизионе украинского футбола.
В общем глобальном зачете всех чемпионатов Украины "Заря" по количеству побед делит с "Мариуполем" 13 и 14-ю позицию, сохраняя все шансы в скором времени войти в десятку лучших команд страны.
Также юбилейным стал поединок с "Рухом" и для полузащитника Дмитрия Хомченовского, для которого это была 200-я игра в футболке луганчан в различных турнирах.
166 матчей у Дмитрия в Премьер-лиге, 12 поединков в Кубке страны и 22 встречи в Лиге Европы.
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет матчи ЕВРО-2020 в Румынии со зрителями
- Реал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.04.2021
- Умер культовый комментатор Владимир Гендлин
- Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО