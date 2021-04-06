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Заря одержала 200-ю победу в УПЛ, Хомченовский провел 200-й матч за луганчан

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления юбилярам

Заря одержала 200-ю победу в УПЛ, Хомченовский провел 200-й матч за луганчан

zarya-lugansk.com

Новина українською

Игра 20-го тура УПЛ против "Руха" (2:0) ознаменовалась сразу двумя знаковыми событиями для луганской "Зари".

Так, данная победа стала юбилейной, 200-й для команды в элитном дивизионе украинского футбола.

В общем глобальном зачете всех чемпионатов Украины "Заря" по количеству побед делит с "Мариуполем" 13 и 14-ю позицию, сохраняя все шансы в скором времени войти в десятку лучших команд страны.

Также юбилейным стал поединок с "Рухом" и для полузащитника Дмитрия Хомченовского, для которого это была 200-я игра в футболке луганчан в различных турнирах.

166 матчей у Дмитрия в Премьер-лиге, 12 поединков в Кубке страны и 22 встречи в Лиге Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
06.04.2021 в 18:16
Дали бы для полноты картины Топ-20 команд со статистикой по победам...
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