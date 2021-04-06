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Бондаренко: При исполнении пенальти главное пробить мимо вратаря. А все остальное – неважно

Премьер-лига
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Герой матча Мариуполь - Ингулец рассказал с своем хет-трике

Бондаренко: При исполнении пенальти главное пробить мимо вратаря. А все остальное – неважно

fcmariupol.com

Новина українською

В 20-м туре УПЛ "Мариуполь" в Харькове переиграл "Ингулец" (4:3). Три мяча в этом матче в составе азовцев забил Артем Бондаренко, который так прокомментировал данный матч:

— Артем, поздравляем команды с победой. Сегодня у вас, наверное, была двойная мотивация. Кроме турнирного положения был день рождение клуба, в воскресенье – день рождение главного тренера Остапа Маркевича.

— Так получилось, что все даты соединились. Но и без этих дат мы очень сильно хотели победить, так как давно не выигрывали. Все ждали этой победы.

— Вы открыли счет с пенальти. Как на твой взгляд он был правильно назначен?

— На игре работала система VAR, поэтому никаких вопросов не должно возникать.

— Ты реализовал два пенальти. В чем секрет? Не было ли волнения?

— Главное пробить мимо вратаря. А все остальное – неважно. Нужно пробить так, чтобы мяч оказался в сетке ворот. Вот и все.

— Второй свой мяч ты забил с игры дальним ударом. Получилось красиво…

— Да, получилось хорошо. Хотя не обошлось не без доли везения. Но везет тому, кто везет.

— Во втором тайме был заменен из-за травмы. Что случилось?

— Не хочу говорить о плохом. Все будет хорошо, и к следующей игре я буду готов на 100 процентов.

— В составе "Мариуполя" довольно давно никто не делал хет-трик. И вот, наконец, тебе удалось забить три мяча.

— Чувства супер. Это мой первый хет-трик на профессиональном уровне. Поэтому у меня особые эмоции. Команда выиграла, я забил три мяча. Фантастические чувства!

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Мариуполь

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