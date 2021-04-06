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Шахтер начал подготовку к Мариуполю
Исмаили и Корниенко набирают форму
shakhtar.com
В воскресенье "
В утренней тренировке приняли участие 22 игрока. Из тех, кто в Полтаве был в стартовом составе, в общей группе занимались только Трубин, Бондарь и Сиприано, тогда как Додо, Кривцов, Степаненко, Марлос, Майкон, Алан Патрик, Соломон и Мораес отправились на фитнес.
Постепенно набирают форму два левых защитника – Исмаили и Корниенко. Оба пока работают по индивидуальной программе, но Виктор сегодня уже поучаствовал в одном из игровых упражнений.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
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