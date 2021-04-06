  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер начал подготовку к Мариуполю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер начал подготовку к Мариуполю

Премьер-лига
(2 голосов)

Исмаили и Корниенко набирают форму

Шахтер начал подготовку к Мариуполю

shakhtar.com

Новина українською

В воскресенье "Шахтер" победил на выезде "Ворсклу" (2:0), а после одного выходного дня, во вторник начал подготовку к матчу следующего тура с "Мариуполем".

В утренней тренировке приняли участие 22 игрока. Из тех, кто в Полтаве был в стартовом составе, в общей группе занимались только Трубин, Бондарь и Сиприано, тогда как Додо, Кривцов, Степаненко, Марлос, Майкон, Алан Патрик, Соломон и Мораес отправились на фитнес.

Постепенно набирают форму два левых защитника – Исмаили и Корниенко. Оба пока работают по индивидуальной программе, но Виктор сегодня уже поучаствовал в одном из игровых упражнений.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
06.04.2021 в 20:31
тот случай, когда тренировки к матчу сложнее чем сам матч...
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.04.2021 в 20:30
Двусторонка с молодняком....
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 20:21
Совсем себя не берегут
Ответить
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.04.2021 в 20:06
Підготовку до матчу з Маріуполем? Та не смішіть ви людей, бо навіть шахтозомбі регочуть з цього.
Ответить
+3
0
download1 (huyersk)
06.04.2021 в 19:57
скоро будете готуватися до першої ліги
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2021 в 19:31
Интрига бешеная!
Ответить
+7
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.04.2021 в 19:02
Это будет эпическое противостояние....
Ответить
+6
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...