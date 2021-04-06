Шахтер начал подготовку к Мариуполю

В воскресенье " Шахтер " победил на выезде "Ворсклу" (2:0), а после одного выходного дня, во вторник начал подготовку к матчу следующего тура с "Мариуполем".

В утренней тренировке приняли участие 22 игрока. Из тех, кто в Полтаве был в стартовом составе, в общей группе занимались только Трубин, Бондарь и Сиприано, тогда как Додо, Кривцов, Степаненко, Марлос, Майкон, Алан Патрик, Соломон и Мораес отправились на фитнес.

Постепенно набирают форму два левых защитника – Исмаили и Корниенко. Оба пока работают по индивидуальной программе, но Виктор сегодня уже поучаствовал в одном из игровых упражнений.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".