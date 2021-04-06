Три легионера Львова восстановились после травм

В 21-м туре УПЛ " Львов " на выезде сыграет с "Ворсклой".

В этом матче не сможет помочь львовянам дисквалифицированный ганский легионер Эрнест.

Зато после довольно болезненной травмы вот уже неделю занимается в общей группе бразильский легионер Ренан, который может сыграть не только на острие атаки, но и на левом фланге полузащиты.

Также вернулись в строй после повреждений француз Михоби и бразилец Шина.

Напомним, что подопечные Анатолия Бессмертного занимают 12 место, набрав 15 очков и имея два матча в запасе.

Также отметим, что в апреле "Львову" придется провести сразу шесть календарных поединков, среди которых и два с конкурентами в борьбе за выживание — "Минаем" и "Рухом".