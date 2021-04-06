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Три легионера Львова восстановились после травм
В апреле у львовян очень напряжённый график
pfclviv.com
В 21-м туре УПЛ "
В этом матче не сможет помочь львовянам дисквалифицированный ганский легионер Эрнест.
Зато после довольно болезненной травмы вот уже неделю занимается в общей группе бразильский легионер Ренан, который может сыграть не только на острие атаки, но и на левом фланге полузащиты.
Также вернулись в строй после повреждений француз Михоби и бразилец Шина.
Напомним, что подопечные Анатолия Бессмертного занимают 12 место, набрав 15 очков и имея два матча в запасе.
Также отметим, что в апреле "Львову" придется провести сразу шесть календарных поединков, среди которых и два с конкурентами в борьбе за выживание — "Минаем" и "Рухом".
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