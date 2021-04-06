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Нуриев: У нас ветер в одну сторону дует, в матче с Колосом это сыграло свою роль
Минай разжился очком в матче с Колосом
Атакующий хавбек "
"У нас ветер в одну сторону дует, поэтому это сыграло свою роль.
После первого тайма, может, они подустали, а может, и мы прибавили", - сказал Нуриев.
Отметим, что за 20 туров "Минай" набрал 15 очков и идет на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице.
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Источник:ТК Футбол
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