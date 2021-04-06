Нуриев: У нас ветер в одну сторону дует, в матче с Колосом это сыграло свою роль

Атакующий хавбек " Миная " Анатолий Нуриев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в матче 20-го тура УПЛ.

"У нас ветер в одну сторону дует, поэтому это сыграло свою роль. После первого тайма, может, они подустали, а может, и мы прибавили", - сказал Нуриев.

Отметим, что за 20 туров "Минай" набрал 15 очков и идет на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице.