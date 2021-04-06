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Ризнык: Слухи о Шахтере? Мое дело – работать, а там будет видно
Голкипер полтавчан на слухи не обращает внимания
Голкипер "
"Горняки" хорошо разыграли, и Мораес хорошо исполнил, поэтому 2:0.
Но все еще впереди. Через тур играем с "Зарей", настраиваемся на "Львов" и двигаемся дальше.
Слухи о "Шахтере"? У меня есть мотивация всегда, поэтому я не обращаю на них внимание, мое дело – играть, работать, а там будет видно", - сказал Ризнык.
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Источник:Футбольный формат
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