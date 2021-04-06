Матеус: Зимой я мог подписать контракт с Днепром-1

Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что не так давно мог оказаться в " Днепре-1 ".

"Да, это правда, что зимой я мог подписать контракт с "Днепром-1". Но у меня на руках уже новый контракт с другой китайской командой.

Переговоры велись через моего агента. И только по поводу аренды. С "Шицзячжуан" у меня истекло соглашение, продлевать его я не стал — там есть свои нюансы, в том числе с задержками по зарплате.

Я подписал контракт с командой "Чжэцзян Гринтаун". Они играют во втором дивизионе. Но задачи у команды амбициозные, они хотят вернуться в Суперлигу. Единственное, мне еще нужно въехать в Китай. Нынче, во времена пандемии, это не так просто сделать", — сказал Матеус.