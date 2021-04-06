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Матеус: Зимой я мог подписать контракт с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь шла об аренде

Матеус: Зимой я мог подписать контракт с Днепром-1

Ma

Новина українською

Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что не так давно мог оказаться в "Днепре-1".

"Да, это правда, что зимой я мог подписать контракт с "Днепром-1". Но у меня на руках уже новый контракт с другой китайской командой.

Переговоры велись через моего агента. И только по поводу аренды. С "Шицзячжуан" у меня истекло соглашение, продлевать его я не стал — там есть свои нюансы, в том числе с задержками по зарплате.

Я подписал контракт с командой "Чжэцзян Гринтаун". Они играют во втором дивизионе. Но задачи у команды амбициозные, они хотят вернуться в Суперлигу. Единственное, мне еще нужно въехать в Китай. Нынче, во времена пандемии, это не так просто сделать", — сказал Матеус.

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В статье: Матеус СК Днепр-1
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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