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Матеус: Зимой я мог подписать контракт с Днепром-1
Речь шла об аренде
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Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что не так давно мог оказаться в "
"Да, это правда, что зимой я мог подписать контракт с "Днепром-1". Но у меня на руках уже новый контракт с другой китайской командой.
Переговоры велись через моего агента. И только по поводу аренды. С "Шицзячжуан" у меня истекло соглашение, продлевать его я не стал — там есть свои нюансы, в том числе с задержками по зарплате.
Я подписал контракт с командой "Чжэцзян Гринтаун". Они играют во втором дивизионе. Но задачи у команды амбициозные, они хотят вернуться в Суперлигу. Единственное, мне еще нужно въехать в Китай. Нынче, во времена пандемии, это не так просто сделать", — сказал Матеус.
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