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Палкин: Мораес на 5-м месте в списке бомбардиров УПЛ, но у него лучше коэффициент результативности

Премьер-лига
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Форварду вручили памятную футболку

Палкин: Мораес на 5-м месте в списке бомбардиров УПЛ, но у него лучше коэффициент результативности

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес после дубля в игре с "Ворсклой" достиг отметки в 100 забитых мячей в чемпионате Украины.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин вручил форварду памятную футболку и так прокомментировал это событие:

"Сегодня это имеет историческое значение. Впервые за нашу историю действующий футболист "Шахтера" достиг показателя в 100 голов в чемпионате Украины. Это достаточно серьезное достижение.

Жуниор попал, скажем так, в клуб пятерых, куда входят Шацких, Ребров, Селезнев и Воробей. Но у Мораеса намного лучше коэффициент результативности. И добавлю, что из 100 голов большинство он забил за "Шахтер".

Хочу его поздравить и пожелать, чтобы он продолжал так и дальше, чтобы количество мячей за "Шахтер" с каждой игрой увеличивалось. Для меня каждый гол Жуниора очень значим. От форварда требуются голы. Над этим работает вся команда: чтобы у нас было как можно больше голов. Когда они у нас есть, тогда есть и победы, а это главное, что нам нужно", - сказал Палкин.

Палкин: Мораес на 5-м месте в списке бомбардиров УПЛ, но у него лучше коэффициент результативности - изображение 1

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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