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Тилль сможет сыграть в матче с Львовом, Пердута пропустит две недели

Премьер-лига
(1 голосов)

Обошлось без осложнений

Тилль сможет сыграть в матче с Львовом, Пердута пропустит две недели

ФК Ворска

Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата УПЛ с "Шахтером" получили травмы сразу два игрока "Ворсклы" - Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Впрочем, повреждения игроков оказались не столь серьезными, как предполагалось ранее.

Так, у Тилля диагностировали сотрясение мозга, однако обошлось без осложнений. Ожидается, что игрок на этой неделе вернется к тренировкам и будет готов сыграть в следующем матче.

У Пердуты, в свою очередь, не был диагностирован перелом ребра, что предполагалось изначально. Но при этом участие игрока в матче следующего тура почти исключено.

Напомним, что 11 апреля в рамках 21-го тура "Ворскла" на выезде сыграет со "Львовом".

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута Оливье Тилль
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Источник:
ТК Футбол

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