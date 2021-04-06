Тилль сможет сыграть в матче с Львовом, Пердута пропустит две недели

В матче 20-го тура чемпионата УПЛ с "Шахтером" получили травмы сразу два игрока " Ворсклы " - Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Впрочем, повреждения игроков оказались не столь серьезными, как предполагалось ранее.

Так, у Тилля диагностировали сотрясение мозга, однако обошлось без осложнений. Ожидается, что игрок на этой неделе вернется к тренировкам и будет готов сыграть в следующем матче.

У Пердуты, в свою очередь, не был диагностирован перелом ребра, что предполагалось изначально. Но при этом участие игрока в матче следующего тура почти исключено.

Напомним, что 11 апреля в рамках 21-го тура "Ворскла" на выезде сыграет со "Львовом".