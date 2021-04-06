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Судейские назначения на 21 тур УПЛ. Пасхал рассудит Днепр-1 и Динамо, Монзуль - Рух и Минай
ВАР будет задействован на 4-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 21-го тура
Главными арбитрами на матчах 21-го тура будут работать:
10 апреля, суббота
"Мариуполь" – "Шахтер" - Анатолий Абдула (Харьков)
"Динамо" – "Днепр-1" - Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
"Десна" – "Александрия" – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская обл.).
11 апреля, воскресенье
"Заря" – "Ингулец" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр).
"Ворскла" – "Львов" – Николай Балакин (Киевская область).
"Рух" – "Минай" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Копиевский (Кропивницкий)
"Олимпик" – "Колос" – Александр Дердо (Черноморск)
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