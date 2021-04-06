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Судейские назначения на 21 тур УПЛ. Пасхал рассудит Днепр-1 и Динамо, Монзуль - Рух и Минай

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на 4-х матчах тура

Судейские назначения на 21 тур УПЛ. Пасхал рассудит Днепр-1 и Динамо, Монзуль - Рух и Минай

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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 21-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 21-го тура будут работать:

10 апреля, суббота

"Мариуполь" – "Шахтер" - Анатолий Абдула (Харьков)

"Динамо" – "Днепр-1" - Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

"Десна" – "Александрия" – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская обл.).

11 апреля, воскресенье

"Заря" – "Ингулец" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр).

"Ворскла" – "Львов" – Николай Балакин (Киевская область).

"Рух" – "Минай" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Копиевский (Кропивницкий)

"Олимпик" – "Колос" – Александр Дердо (Черноморск)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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