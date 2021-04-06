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Пятов посетил детский дом семейного типа в Полтаве
Социальные инициативы горняков
shakhtar.com
В день игры "Ворскла" – "Шахтер" в Полтаве вратарь "
Александр и Ирина Рудковские воспитывают в детском доме семейного типа 11 детей в возрасте от 6 до 20 лет. Семья болеет за "горняков", тем более что трое ребят – переселенцы из Донецкой области.
Андрей подарил ребятам мячи, рюкзаки для обуви, шарфы, фирменную клубную футболку со своим автографом, сказал, что свои подписи на ней поставит вся команда, и обещал побывать в гостях еще раз.
"Получил позитивные эмоции от встречи! Мы в Донецке часто ездили к таким семьям, у меня очень большое уважением к ним. Я рад, что клуб делает все возможное, чтобы футболисты могли увидеть такие семьи, пообщаться и чем-то помочь. Одно наше присутствие для детей – это радость. А мы для того и живем, для того футболисты и работают, чтобы дарить эмоции, – сказал Андрей Пятов. – Возраст у ребят разный: думаю, как и у меня, старшие уже помогают младшим. В жизни много разных нюансов, это ведь не только картинка счастливой семьи. Есть достаточно забот, которых люди не видят. Родители – молодцы! Я в Полтаве бываю чаще, чем в других городах. Тем более здесь совсем рядом арена, где проводим турнир памяти Виктора Носова. Теперь знаю, что тут живет такая замечательная семья. Буду ехать сюда, зная, что можно взять с собой какие-то подарки или хотя бы просто зайти поздороваться, и с удовольствием это сделаю", - сказал Пятов.
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