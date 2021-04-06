Пятов посетил детский дом семейного типа в Полтаве

В день игры "Ворскла" – "Шахтер" в Полтаве вратарь " Шахтера " Андрей Пятов побывал в гостях у семьи Рудковских.

Александр и Ирина Рудковские воспитывают в детском доме семейного типа 11 детей в возрасте от 6 до 20 лет. Семья болеет за "горняков", тем более что трое ребят – переселенцы из Донецкой области.

Андрей подарил ребятам мячи, рюкзаки для обуви, шарфы, фирменную клубную футболку со своим автографом, сказал, что свои подписи на ней поставит вся команда, и обещал побывать в гостях еще раз.