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Источник: Шевченко ради подготовки к Евро просит закончить чемпионат на неделю раньше

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Источник: Шевченко ради подготовки к Евро просит закончить чемпионат на неделю раньше

uaf.ua

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Текущий розыгрыш УПЛ может завершится на неделю раньше запланированного срока. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с такой идеей выступил тренерский штаб сборной Украины.

"УПЛ в этом году, скорее всего, завершится на неделю раньше – не 16-го, а 9-го мая. Инициатива поступила от сборной, которая просит больше времени для подготовки к Евро.

Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживает сжатые сроки сезона", – написал Бурбас.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года.

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В статье: Украина Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
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