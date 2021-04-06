Источник: Шевченко ради подготовки к Евро просит закончить чемпионат на неделю раньше

Текущий розыгрыш УПЛ может завершится на неделю раньше запланированного срока. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с такой идеей выступил тренерский штаб сборной Украины.

"УПЛ в этом году, скорее всего, завершится на неделю раньше – не 16-го, а 9-го мая. Инициатива поступила от сборной, которая просит больше времени для подготовки к Евро.

Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживает сжатые сроки сезона", – написал Бурбас.