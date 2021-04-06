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Источник: Шевченко ради подготовки к Евро просит закончить чемпионат на неделю раньше
Все ради сборной
uaf.ua
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"УПЛ в этом году, скорее всего, завершится на неделю раньше – не 16-го, а 9-го мая. Инициатива поступила от сборной, которая просит больше времени для подготовки к Евро.
Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживает сжатые сроки сезона", – написал Бурбас.
Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года.
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