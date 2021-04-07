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Шахтер приостановил работу над трансфером Винисиуса Тобиаса
У клуба другие переговорные приоритеты на данный момент
Фото: ФК Интернасьонал
"Шахтер" и "Интернасьонал" не могут договориться по переходу 17-летнего защитника Винисиуса Тобиаса. Об этом сообщает Globo Esporte.
Стороны не смогли достичь быстрого соглашения, а потому донецкий клуб решил отступить в этом вопросе, так как имеет другие переговорные приоритеты на данный момент.
Это не означает, что переговоры не будут возобновлены в ближайшем будущем. "Горняки" понимают, что для найма Винисиуса Тобиаса потребуется больше времени, чем планировалось. Помимо этого, экономическая ситуация и пандемия вынудили "Шахтер" вести себя более осторожно на рынке, чтобы делать максимально точные приобретения.
Отмечается, что руководство "Интернасьонал" больше заинтересовано в продаже футболиста, чем "Шахтер" в покупке. Кроме того, заполучить игрока "горняки" смогут лишь зимой 2022, когда ему исполнится 18 лет, поэтому не видят смысла спешить.
Напомним, что Шахтер" сделал предложение "Интернасьоналу" по Винисиусу Тобиасу на 4,5 миллиона евро, однако оно было отклонено бразильцами. После этого украинский клуб улучшил предложение и был готов заплатить за бразильца 5,5 млн евро, ещё 1,5 млн предусмотрено в качестве бонусов.
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